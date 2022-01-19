Gaziantep ile Malatya'da çadır ve çatı çökmesi sonucu hayvanlar telef oldu - Son Dakika

Gaziantep ile Malatya'da yoğun kar nedeniyle besi çadırları ve çatının çökmesi sonucu çok sayıda küçükbaş hayvan ile tavuk telef oldu.

Gaziantep Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Osman Türkman, yaptığı yazılı açıklamada, kent genelinde etkili olan kar nedeniyle Nurdağı, Şahinbey, Araban ve Şehitkamil ilçelerinde besi çadırlarının çökmesi sonucu 12 yetiştiriciye ait çok sayıda küçükbaş hayvanın telef olduğunu bildirdi.

Türkman, "Tüm üyelerimizin durumlarını ilgili birimlere ilettik. Yolların kapalı olması nedeniyle ulaşımda yaşanan aksaklıklar yüzünden, zarar gören söz konusu yerleşim yerlerinin de bazılarına henüz ulaşılamamıştır. Üyelerimiz imkanları ölçüsünde hasarı ortadan kaldırmaya ve tedbirleri almaya çalışıyor. Hepimize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Malatya'nın Akçadağ ilçesi Duranlar Mahallesi'nde de yoğun kar nedeniyle tavuk çiftliğinin çatısı çöktü, çok sayıda hayvan telef oldu.

Malatya Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri Birliği Başkanı Serdar Yıldız, yazılı açıklamasında, zarar gören çiftlikte incelemelerde bulunduğunu belirtti. Üreticiye "geçmiş olsun" dileklerini ileten Yıldız, destek beklediklerini kaydetti.