Gaziantep'in ilçelerinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı - Son Dakika

Gaziantep'in ilçelerinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 24 Kasım Öğretmenler Günü, düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 24 Kasım Öğretmenler Günü, düzenlenen etkinlikle kutlandı. İslahiye'de Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından salon programına geçildi. İslahiye Belediyesi Kültür Merkezinde devam eden programda, günün anlam ve öneminin belirtildiği konuşmalar yapıldı. Mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin yemin töreninin ardından program sona erdi. Törene, Kaymakam Mustafa Anteplioğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Fatih Kale, Belediye Başkanı Kemal Vural, öğretmenler öğrencilerle ile vatandaşlar katıldı. Nurdağı ilçesindeki tören ise ilçe Milli Eğitim Müdürü Musa Yıldırım'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Nurdağı Şamil Tayyar Kültür Merkezinde devam eden programda, öğrenci ve öğretmenler günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yaptı. Program, mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin yemin etmelerinin ardından sona erdi. Programa, Kaymakam Sinan Korkmaz, Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Fatih Beyazköse, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Mehmet Malgır, öğretmenler, öğrencilerle ve vatandaşlar katıldı.

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