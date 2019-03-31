Son Dakika Haberleri: Gaziantep'in Yavuzeli İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Gaziantep'in Yavuzeli İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

1 saat önce

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Mustafa Kemal Sakaroğlu kazandı.

Gaziantep'in Yavuzeli İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı..., System.String[]
Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Mustafa Kemal Sakaroğlu kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Mustafa Kemal Sakaroğlu 6 bin 28, İYİ Parti adayı Mehmet Kaya 5 bin 249, Saadet Partisi adayı İzzettin Beyaz 11 oy aldı.

-Sakaroğlu'nun öz geçmişi

Sakaroğlu, 28 Ocak 1975 tarihinde Gaziantep'in Araban ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Yavuzeli ve Gaziantep'te tamamlayan Sakaroğlu, Muğla Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünden mezun oldu. Çiftçilik yapan Sakaroğlu, iki dönemdir Yavuzeli Belediye Başkanlığını yürütüyor.

Sakaroğlu, evli ve 5 çocuk babası.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:46 Kaynak: AA

Mustafa Kemal Sakaroğlu, AK Parti, Yavuzeli, Gaziantep, Güncel
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