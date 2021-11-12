Gaziantep, Bingöl ve Malatya'da emniyet kemeri uygulaması yapıldı - Son Dakika

İçişleri Bakanlığınca, trafik kazalarında emniyet kemerinin önemine dikkati çekmek amacıyla başlatılan "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında Gaziantep, Bingöl ve Malatya'da denetimler yapıldı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Atatürk Bulvarı'nda gerçekleştirilen uygulamada Kaymakam Mustafa Anteplioğlu, Belediye Başkanı Kemal Vural ve İlçe Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş, sürücülere emniyet kemerinin önemi hakkında bilgi verdi, broşür dağıttı.

Nurdağı ilçesinde ise uygulama Kahramanmaraş Bulvarı'nda gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Fatih Beyazköse ile İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Mehmet Malgır'ın katıldığı denetimde, sürücü ve yolcularla görüşüldü, emniyet kemerinin önemi anlatıldı.

Bingöl

Bingöl'de Vali Kadir Ekinci, Çapakçur Köprüsü çıkışındaki denetimde sürücü ve yolculara emniyet kemeri kullanmaları konusunda uyarıda bulundu.

Ekinci, gazetecilere yaptığı açıklamada, kampanyanın amacının trafikte emniyet kemeri uygulamasına dikkati çekmek ve kullanımını yaygınlaştırmak olduğunu söyledi.

Ekinci "Mutlu, huzurlu yarınlar için çocuklarımız, yaşlılarımız ve tüm ailelerimizin geleceği için emniyet kemeri hayatımızın bir parçası. Trafik dikkat ister, dikkat hayat kurtarır. Tüm sürücülerimizden ricamız emniyet kemerine lütfen dikkat etsinler." dedi.

Uygulamada, trafik ekipleri sürücülere ve yolculara maske dağıttı.

Malatya

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Sürgü Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, sürücüler ve yolculara, emniyet kemeri kullanımının önemini hatırlattı, bilgilendirici broşürler ve hediyeler dağıttı.

Kale ilçesinde de Kaymakam Abdulselam Bıçak, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Mahir Özden, İlçe Emniyet Amir Vekili Harun Ercan, İzollu İlkokulu Müdürü Erkan Ak ve öğrencilerin katılımıyla, Kömürhan Köprüsü polis kontrol noktasında trafik denetimi gerçekleştirildi.