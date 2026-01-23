Gaziantep-Nurdağı Devlet Yolu Kapandı

VALİ ÇEBER: NURDAĞI-GAZİANTEP YOLU KAPANDI

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Gaziatep- Nurdağı Devlet Yolu'nun 12'nci kilometresinde ağır tonajlı aracın makaslama yapması nedeniyle yolun geliş güzergahının trafiğe kapandığını duyurdu.

Gerekli çalışmaların yapıldığını belirten Vali Çeber, "Gaziantep Nurdağı Devlet Yolu 12'nci kilometrede ağır tonajlı aracın makaslama yapması nedeniyle yol geliş güzergahı trafiğe kapandı. Ekiplerimiz aracın kaldırılarak yolun trafiğe açılması için çalışma yürütüyor. Kısa bir süre içerisinde yol trafiğe açılacak. Otoyol güzergahlarımızda bazı noktalarda tek şeritten kontrollü geçişler yürütülüyor. Kapalı otoyol güzergahımız hamdolsun yok" dedi.

Kadir ÇELİK/GAZİANTEP,