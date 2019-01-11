Gaziantep Sanayi Sitesinde Yangın
9 dakika önce
Gaziantep'te sanayi sitesinde bulunan bir boya imalathanesinde patlama meydana geldi.
Gaziantep
'te sanayi sitesinde bulunan bir boya imalathanesinde patlama meydana geldi. Patlama sonrası alevlere teslim olan fabrikadaki yangını söndürmek için çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Gaziantep Küsget sanayi sitesinde bulunan bir boya imalathanesinde patlama meydana geldi. Patlama sonrası yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Patlama sonrasında yaralanan ve dumandan etkilenen işçiler ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Kısa sürede alevlere teslim olan fabrikadaki yangına Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
itfaiye ekipleri müdahale ederken, çevredeki vatandaşlar ise büyük korku ve panik yaşadı. Fabrika içerisinde işçilerin olup olmadığı bilinmezken itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına devam ediyor. Yangında çıkan kara dumanlar şehrin bir çok noktasından görüldü.
(Mehmet Bulut/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 05:46 Kaynak: İHA
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