Gaziantep sanayisinin stratejik ve teknolojik eylem planı hazırlanıyor

Gaziantep Sanayi Odası'nda (GSO), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi kapsamında, Gaziantep Sanayisinin Teknolojik Dönüşümü için yapılması gerekenler, verilecek destek ve teşviklerin de değerlendirildiği, "Gaziantep Sanayisinin Stratejik ve Teknolojik Dönüşümü Çalıştayı" gerçekleştirildi.



GSO Meclis Salonunda yapılan toplantıya, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcıları Mehmet Fatih Kacır, Hasan Büyükdede, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, SANKO Üniversitesi Rektörü Güner Dağlı, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Edibe Sözen TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TSE Başkanı, Prof. Dr. Adem Şahin, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, TÜSSİDE Başkanı İsmail Doğan, Kalkınma Ajansları Genel Müdürü, Barış Yeniçeri, ArGe Teşvikleri Genel Müdürü, Bilal Macit, Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürü Dr. Halil İbrahim Çetin, Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürü Mehmet Bozdemir, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Ramazan Yıldırım, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürü Dr. Yurdal Şahin, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye İmalat Daire Başkanı Sait Cordan, KOSGEB Başkan Yardımcısı Ahmet Akdağ, KOSGEB Teknoloji, Yenilik ve Yerlileştirme Dairesi Başkanı Ahmet Dursunoğlu, Proje Yönetim Ofisi Koordinatörü, Zekeriya Çoştu, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Program Koordinatörü Hakan Erten, STM Temsilcileri Dr. M.Hilmi Özdemir, Gökhan Özkan, GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Gaziantep Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, Gaziantep Ticaret Odası Meclis Başkanı Mehmet Hilmi Teymur, Müsiad Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Çelenk, İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz ile sanayiciler katıldı.



Konukoğlu: "Ekonomide daralma yaşandığı dönemde bile bu şehir gaza basıyor"



Toplantının açılış konuşmasını yapan GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, toplantının düzenlenmesinde verdikleri desteklerden dolayı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a, Bakan Yardımcıları Mehmet Fatih Kacır ve Hasan Büyükdede ile Bakanlığın tüm genel müdür ve destek başkanlarına teşekkür etti. Konukoğlu, çalıştaydan çıkacak sonucun Gaziantep'e ve ülkeye hayırlı olmasını diledi. Gaziantep'te 6 organize sanayi bölgesinde bulunan tesislerle üretime ve ihracata devam ettiklerini dile getiren Konukoğlu, "Gaziantep geçen 3 yıl içinde 3 milyar dolar yatırım yapmış bir şehir. Ekonomide daralmanın olduğu bir dönemde bile bu şehir gaza basıyor. İhracatını sürekli arttırabilmek için mücadele vermeye devam ediyor. Bunun meyvelerini faizlerin düşmesiyle yavaş yavaş almaya da başladık. Bundan sonraki süreçte de siz bizim yolumuzu açtıkça biz daha çok gaza basacağız ve üretmeyi, ihraç etmeyi sürdüreceğiz" dedi.



Büyükdere: "Gaziantep'in düşünsel dönüşümünü sağlamak için Gaziantep Sanayi Odasının etkin bir şekilde devreye girdiğini görüyoruz"



Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdere konuşmasında, "Gaziantep'in sanayi ve kültürel dönüşümünü değerlendiriyoruz. Gaziantep'in düşünsel dönüşümünü sağlamak için Gaziantep Sanayi Odamızın etkin bir şekilde devreye girdiğini görüyoruz. Bu da Gaziantep'in hangi alanlarda gelişmek istediğini ortaya koyuyor. Bunlardan bir tanesi kümelenme çalışması yapmak istedikleridir. Savunma sanayinde ve medikal sektöründe önemli adımlar atmak istediklerini görüyoruz. Gaziantep makina sektöründe geçmişte çok önemli bir merkezdi. İnşallah bundan sonra da makina sanayinde çok iyi bir yere gelmesini arzu ediyoruz. Stratejik sektörler arasında ilan ettiğimiz makina sektöründe, özellikle tekstil makinaları üretiminde Gaziantep çok önemli bir merkez haline gelebilir" ifadelerini kullandı.



Kacır: "Gaziantep'te sanayinin stratejik ve teknolojik dönüşümüne imkan verecek bir eylem bütününü oluşturmuş olacağız"



Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatik Kacır da yaptığı konuşmasında Gaziantep için bir eylem planı hazırlayacaklarını belirterek, "Gaziantep'te sanayinin stratejik ve teknolojik dönüşümüne imkan verecek bir eylem bütününü oluşturmuş olacağız. Bu eylemleri bizim tarafta kimler nasıl hayata geçirecek, yerel paydaşlarımızda kim hangi sorumluluğu üstlenecek, bunları tespit ediyor ve belirli periyotlarla da izliyor olacağız. Bakanımız da inşallah sonraki seferlerde bunların sonuçlarının ortaya çıkması, izlemek ve değerlendirmek üzere bizlerle birlikte olacaklar" ifadelerine yer verdi.



Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak Türkiye'nin 2023'e hedeflerini, bakış açısı ve yol haritasını anlatan bir sunum gerçekleştiren Kacır, Bakanlık olarak ilk defa Sanayi ve Teknoloji Strateji Belgesi hazırladıklarını söyledi.



11.Kalkınma Planı'nda belirlenen orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyesindeki odak sektörlerin desteklendiğini ifade eden Kacır, Gaziantepli sanayicileri daha fazla Ar-Ge yapmaya, farklı sektörlere yönelik verilen desteklerden ve özellikle makine sektöründeki desteklerden faydalanmaya davet etti.



Ünverdi: "Kentimizi yüksek teknolojili ürünlerin üretildiği, nitelikli işgücüne sahip, aynı zamanda çevreye ve topluma duyarlı bir sanayi yapısına dönüştürmeyi hedefliyoruz"



Gaziantep sanayisinin hedefleri, değişim ve dönüşüm strateji ile sorunlar, sanayicilerin beklentileri ve çözüm önerilerinin yer aldığı bir koşuma yapan GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, "Şehrimizin üretim, istihdam ve ihracattaki başarısını sürdürülebilir kılmamız gerekiyor. Endüstri 4.0 çağında, yapay zeka ve robot teknolojilerinin hızla yayınlaştığı bir dünyada, bunu da ancak gelişen teknolojileri sanayimize adapte ederek ve düşünsel dönüşümü sağlayarak başarabiliriz. Bu gelişmeler ışığında GSO olarak bizler de sanayimizdeki dönüşümü sağlamak adına çok önemli çalışmalar yürütüyoruz" dedi.



Adnan Ünverdi, sadece Gaziantep'i değil bölge sanayisinin rekabet edebilirliğinin ve verimliliğini yükseltilerek, dünya ihracatından daha fazla pay alan, ağırlıklı olarak yüksek katma değerli ve yüksek teknolojili ürünlerin üretildiği, nitelikli işgücüne sahip ve aynı zamanda çevreye ve topluma duyarlı bir sanayi yapısına dönüştürmeyi hedeflediklerini vurgulayarak, "Sizlerden aldığımız güç ile Gaziantep sanayisinin yapısal dönüşümünü gerçekleştirmek için çıktığımız bu yolda bazı hususlarda desteğinize ihtiyaç duyuyoruz. Gaziantep'in teknolojik ürün üretebilmesi için ihtiyaç duyulan sanayi dönüşüm projelerimizin gerçekleştirilebilmesi adına Gaziantep'in mevcut durumunun, güçlü ve zayıf yönlerinin ve izleyeceği yol haritasının tespiti açısından savunma teknolojileri mühendislik ve ticaret A.Ş. ile işbirliği yapmak istiyoruz. Bu konuda desteklerinizi beklemekteyiz. Kümelenme çalışmaları kapsamında stratejik önem verdiğimiz ve Gaziantep sanayisinin yapısal dönüşümü için kritik öneme sahip 'savunma sanayi ve medikal sektörü' için kümelenme çalışmalarımız devam ediyor. Kümelenme çalışmaları için sanayi ve teknoloji bakanlığımızın desteklerinden, tecrübesinden ve bilgisinden azami ölçüde faydalanmak istiyoruz. Bu kapsamda ilimizde ve odamız bünyesinde bir 'Kümelenme Ofisi' kurulmasının kümelenme çalışmalarında çok daha etkili olacağını düşünüyoruz" şeklinde konuştu.



Savuma sanayi ve medikal sektörlerine yönelik ürünlerin ve yazılımların yerli imkanlarla geliştirilip üretilmesi dışa bağımlılığı azaltacağı gibi imalat sanayinde rekabet gücümüzü artıracak, dijital dönüşümün oluşturacağı katma değerden daha fazla pay almalarını sağlayacağını aktaran Ünverdi, "Savunma sanayinin şehrimizde gelişebilmesi için elimizden gelen çabayı sarf etmekteyiz. Savunma sanayine üretim yapan vakıf şirketleri ( Aselsan, Roketsan, Tusaş, Havelsan) ortaklığıyla ilimizde savunma sanayine yönelik üretim yapacak bir şirket kurulması yönünde desteklerinizi beklemekteyiz. Savunma Sanayii Başkanlığımız da Gaziantep'te odamız bünyesinde bir irtibat ofisi kurulacağını beyan etmiştir. 5. Organize Sanayi Bölgemizde bakanlığınızın 127 bin metrekarelik alanda kurulacak savunma sanayi özel bölgesinde; üretim merkezlerinin oluşturulması, altyapısının ve üstyapısının geliştirilmesi ve üretilecek ürünlere yönelik bölgede test laboratuvarlarının oluşturulması hususunda desteklerine ihtiyaç duymaktayız. Tahsis edilen bu arazide savunma sanayinin gelişimi amacıyla bir mühendislik ve danışmanlık merkezinin kurulması ve bu merkez aracılığıyla verilecek olan hizmetlerin desteklenmesi gerekmektedir. Gaziantep Sanayi Dönüşüm Projesi kapsamında TSE Bölge Müdürlüğümüz içerisinde bulunan laboratuvarların sayısının artırılması ve akredite edilmesi Gaziantep sanayisinin dışa bağımlılığını azaltacaktır. Firmalarımızın üretmiş olduğu ürünlere ait fikri ve sınai hakları, bakanlığımız başta olmak üzere resmi kurumlar tarafından daha etkin bir şekilde korunmalıdır" diye konuştu.



Kamu kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için sadece Gaziantep'e hizmet veren bir Kalkınma Ajansı olmasını talep ettiklerine işaret eden Adnan Ünverdi, "Uzun süreli AR-GE çalışmaları sonucunda farklı bir işlev veya tasarım kazandırılmış ürününü piyasaya süren ve patent başvurusunu yapmış firmalar, ürünlerinin fikri haklarının çiğnenmesi durumunda hukuki girişimlerde bulunduklarında yaşanan zaman kaybı ve bürokratik engeller sebebiyle orijinal fikri veya ürününü taklit eden kişilerin caydırıcı şekilde cezalandırılmaması yüzünden büyük zararlara uğramaktadır. Bu konuda de verilen cezaların artırılması gerekmektedir. 2017 yılında faaliyete aldığımız GSO Mesleki Eğitim Merkezimizde bugüne kadar 5 bin kişiye mesleki eğitim verdik.11 bin metrekare alana kurduğumuz ve ülkemiz için model haline gelen merkezimiz, bu yıl Brezilya'da düzenlenen Dünya Odalar Yarışması'nda, 'En iyi eğitim projesi' kategorisinde ikinci olma başarısını gösterdi. Merkezimizde sektör talepleri ve sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda öğretim programları güncellenecek, fiziki ortam ve malzeme ihtiyaçları giderilebilmesi için destek verilmesini özellikle istirham ediyoruz. Ülkemizdeki ilk 5 model fabrikadan birisinin kentimizde kurulacak olmasından dolayı da sizin şahsınızda bakanlığımıza teşekkür ediyoruz. KOBİ Yetkinlik ve Dönüşüm Merkezi ile ilimiz sanayisinin yalın üretim, dijital dönüşüm ve sanayi 4.0 geçişini sağlamış olacağız. Kurulum maliyetinin bir kısmı AB-Madad fonundan karşılanacak olan model fabrikanın inşaat tamamlama, makine teçhizat parkı ve personel için tarafımıza verilecek devlet destekleri sürecin hızlı bir şekilde tamamlanması açısından önem arz etmektedir" dedi.



Sanayide en önemli girdi maliyetlerinden birisi olan enerjinin verimli kullanılabilmesi amacıyla, işletmelerin verimlilik etüt analizi yaptırabilmeleri için maddi destek verilmesini istediklerini ifade eden Ünverdi, bu doğrultuda kurmuş oldukları GSO-GAP Enerji Verimliliği Danışmanlığı ve Kuluçka Merkezi'nin günümüz koşullarına ve ihtiyaçlarına uygun olarak makine-ekipman parkının yenilenmesi ve mevcut teçhizatların kalibrasyonu konusunda bakanlığın yol göstermesine ve desteğine ihtiyaç duyduklarını söyledi.



Merkezin sürdürülebilir ve kendi ayakları üzerinde durabilmesi için buradan hizmet alacak üye firmaların teşviki ve desteklenmesinin önem arz ettiğine dikkati çeken Ünverdi, "Sanayi sicil kanununda sanayi işletmeleri ilk kuruluşunda 2 ay içerisinde, üretim ve kapasite değişimi ise 1 ay içerisinde sanayi ve teknoloji il müdürlüğüne bildirimde bulunması gerekmektedir. Aksi takdirde cezai işlem uygulanmaktadır. firmalar faaliyete başlarken ve kapasite değişikliklerinde odalarımız vasıtasıyla elektronik ortamda düzenlenen kapasite raporu tanzim edilmektedir. Bu veriler TOBB'da elektronik ortamda bulunmaktadır. Bu verilerin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile paylaşılması halinde hem bilgilendirme yapmış olur hem de firmalar geç bildirimden dolayı cezai işleme maruz kalmamış olur" ifadelerini kullandı.



Polateli- Şahinbey OSB'de yatırımlara hız kazandırılması amacıyla bölgenin özel şartları doğrultusunda değerlendirilmesinin altını çizen Ünverdi, "Kilis-Polateli-Şahinbey Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin yol, elektrik, su, katı atık bertaraf tesisi, atık su arıtma gibi altyapı projelerinin proje yapımı ve inşaat uygulamaları için devlet desteği verilmesi tüm çalışmaların etkin ve verimli olması açısından son derece önemlidir. Biz bu bölgeye uluslararası yatırımcıları da çekmek istiyoruz. Uluslararası yatırımcıların bölgeye yatırım yapmalarını cazip hale getirmek için özel teşviklerin verilmesi ve uluslararası tanıtımının yapılmasını özellikle talep ediyoruz. Kilis Polateli-Şahinbey OSB'yi diğerlerinden farklı kılan bir konu da İskenderun Limanı ile entegre bir yol projesinin yürütülmesidir. Amanos Dağları'nın altından geçecek 30 kilometrelik tünel, böylelikle İskenderun Limanı'nı Kilis Polateli-Şahinbey Organize Sanayi Bölgesi'ne bağlayacaktır. Gaziantep - Hassa arasındaki ara yolun da yüksek standartlı duble yola çevrilmesi ve bunun karayolu ulaşım ağına alınmasına ulaştırmasının ve altyapı bakanlığımız tarafından önceki yıllarda onayı verilmiştir. Türkiye'nin en büyük OSB'lerinden biri olacak OSB'nin alt yapısı yapılırken eşgüdümlü bir şekilde demiryolu ve kara yolu bağlantılarının yapılması projemizin entegre bir şekilde faaliyete geçirilmesi için hayati önem arz etmektedir. Gaziantep'te kent içinde kalan Ayakkabı ve Terlik Sanayinin kent dışına taşınması için kurulacak olan Ayakkabı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin kurulum ve altyapısının hazırlanması ile sürecin kısaltılması konusunda desteğinizi bekliyoruz" dedi.



Adnan Ünverdi'nin Gaziantep'in TEYDEP, ARDEP ve TÜBİTAK desteklerinden yeteri kadar faydalanamadığını dile getirdiği konuşmasında, konuyla ilgili Gaziantep'te üniversiteler tarafından bir çalışma yürütülmesi ve TÜBİTAK tarafından bir araştırma merkezi kurulması yönünde görüş birliğine varıldı.



Toplantının sonunda katılımcıların sorularını yanıtlayan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcıları Mehmet Fatih Kacır ve Hasan Büyükdede'ye GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu ve GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi tarafından plaket takdiminde bulunuldu. - GAZİANTEP