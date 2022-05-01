1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı - Son Dakika
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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

01.05.2022 14:58

Malatya'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Malatya'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Malatya'da, Emeksiz Alt Kavşağı'nda toplanan siyasi parti, sendika, dernek üyeleriyle çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kutlamanın yapılacağı Paşaköşkü Mahallesi'nde bulunan meydana kadar yürüdü.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da beraberinde CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz ve partililerle kutlamaların yapılacağı meydana geldi.

KESK Dönem Sözcüsü ve 1 Mayıs Düzenleme Kurulu Başkanı Hasan Akdemir'in konuşmasının ardından katılımcılar halay çekti.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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