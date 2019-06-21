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GAZİANTEP Şehit Gidergelmez'in adı Çad'da açılan su kuyusuna verildi

1 saat önce

Şehit Gidergelmez'in adı Çad'da açılan su kuyusuna verildiBAYBURT'ta, kayıp olan Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmalarında suya kapılarak şehit olan Jandarma Astsubay Mustafa Gidergelmez (32), adına orta Afrika ülkesi Çad'da su kuyusu açıldı.

Şehit Gidergelmez'in adı Çad'da açılan su kuyusuna verildi
BAYBURT'ta, kayıp olan Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmalarında suya kapılarak şehit olan Jandarma Astsubay Mustafa Gidergelmez (32), adına orta Afrika ülkesi Çad'da su kuyusu açıldı.
İslahiye Uluslar arası İnsani Yardım ve Eğitim Derneği (İDEA) aracılığıyla hayırseverlerin katkısıyla Çad'ın Kalendank kenti kırsalındaki Bumarı köyünde su kuyusu açılarak şehidin adı verildi.
İslahiye İmam hatip ve İlahiyat Gönüllüleri Derneği (İLK-DER) Başkanı Yaşar Bağbekleyen, " 18 Mayıs'ta İslahiye'de toprağa verdiğimiz şehidimiz Jandarma Astsubay Mustafa Gidergelmez'in adını Çad'da açılan su kuyusuna verdik. Şehidimizin adını yaşatmaktan ve bölge insanlarını suya kavuşturmaktan gurur duyuyoruz" dedi.
GAZİANTEP Şehit Gidergelmez'in adı Çad'da açılan su kuyusuna verildi
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 09:50 Kaynak: DHA
Jandarma, Çad, Güncel
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