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GAZİANTEP Suriye sınırındaki Mehmetçik, bayramda da görev başında-ÖZEL

1 saat önce

Suriye sınırındaki Mehmetçik, bayramda da görev başındaTürkiye-Suriye sınırında bulunan Gaziantep'in İslahiye ilçesinin sıfır noktasında görev yapan askerler, Ramazan Bayramı'na da elleri tetikte, görev başında girdi.

GAZİANTEP Suriye sınırındaki Mehmetçik, bayramda da görev başında-ÖZEL, System.String[]
Suriye sınırındaki Mehmetçik, bayramda da görev başında
Türkiye-Suriye sınırında bulunan Gaziantep'in İslahiye ilçesinin sıfır noktasında görev yapan askerler, Ramazan Bayramı'na da elleri tetikte, görev başında girdi. Ailelerinden uzakta vatani görevlerini yaptıkları sınır hattını canları pahasına koruyan askerler, hudut karakolunda birbirleriyle ve komutanlarıyla bayramlaştı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki 1'inci Hudut Alayı 3'üncü Hudut Tabur Komutanlığı'na bağlı Höyük Hudut Karakolu'ndaki askerler, Suriye sınırının sıfır noktasında görev yapıyor. Hudut karakolunda görevli Mehmetçikler, Suriye'nin Afrin kenti kırsalını kule ve kulübelerden dürbünlerle sürekli izliyor. İki ülkeyi birbirinden ayıran sınır hattındaki modüler beton blokların bulunduğu bölgede ise zırhlı araçlarla devriye görevi yapan askerler, araçlarda bulunan kameralar ile sınırın Suriye tarafını aralıksız kontrol ederek, her türlü kaçak geçiş ve kaçakçılığı engelliyor.
BİRBİRLERİYLE VE KOMUTANLARIYLA BAYRAMLAŞTILAR
'Hudut namustur' ilkesiyle 724 saat sınır hattını teknolojiyi de kullanarak termal ve 360 derece görüntü alabilen kameralarla izleyen askerler, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde de görevlerini aynı hassasiyetle sürdürüyor. Sınırın sıfır noktasındaki Höyük Hudut Karakolu'nda; elleri tetikte, gözleri Suriye tarafında teyakkuz halinde olan askerler, bayrama ailelerinden uzakta girmenin burukluğunu, sınırda görev yapmanın ise onurunu yaşadıklarını ifade etti. Bayram sabahı askerler, birbirleriyle ve kendilerini ziyaret eden komutanlarıyla kucaklaşarak bayram sevinci yaşadı. 3'üncü Hudut Tabur Komutanı da Höyük Hudut Karakolu'ndaki askerleri ziyaret etti. Askerlere hitap eden ve bayramların birlik, beraberlik, kardeşlik duygularının pekiştiği özel günler olduğunu anlatan komutan, Bizler Hudut Kartalları olarak Ramazan Bayramı'nı bu yuvada geçirmenin sevincini ve gururunu yaşıyoruz. Sizler bu meşakkatli görevi, 'Hudut bir milletin namus ve şerefinin korunduğu yerdir' anlayışı içerisinde 7 gün, 24 saat yürütmektesiniz. Şundan emin olunuz ki; milletimiz ve aileleriniz sizinle gurur duyuyor. Çünkü, sizler burada olduğunuz sürece Türk milleti, aileleriniz huzurlu ve güvenli şekilde yaşamaya devam edecektir diyerek Mehmetçik'in bayramını kutladı.
Mehmetçik, komutanlarının konuşmasının ardından birbirlerine sarılarak bayramlaştı, ardından aileleriyle telefonla hasret giderdi.
HER İHBARA ANINDA MÜDAHALE EDİLİYOR
Ramazan Bayramı'nda da teknolojiyi kullanarak sınır hattını ve sınırın Suriye tarafını kesintisiz şekilde izleyen Hudut Kartalları, tüm gelişmelere ve yapılan ihbarlara da anında müdahale ediyor. Tespit ve ihbarlar üzerine telsiz aracılığıyla harekete geçen askerler, zırhlı araçlarla bölgeye giderek herhangi bir olumsuzluk yaşanmasına izin vermiyor.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 11:51 Kaynak: DHA
Ramazan Bayramı, Gaziantep, Suriye, Güncel
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