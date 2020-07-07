Gaziantep'te "100. Yılda 100 Hayırsever" kampanyası - Son Dakika

Gaziantep'te "100. Yılda 100 Hayırsever" kampanyası

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda başlatılan "100. Yılda 100 Hayırsever" kampanyası kapsamında 3 okul yapılacak.

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda başlatılan "100. Yılda 100 Hayırsever" kampanyası kapsamında 3 okul yapılacak.

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Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, 32 derslikli Pancarlı Anadolu Lisesi, 23 derslikli Diyanet Gençlik Merkezi ve 4-6 yaş Kur'an Kursu ile yine Şahinbey ilçesinde inşa edilecek okul için imzalar atıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Gaziantep Valisi Davut Gül, kentte yapılan hayır işlerine dikkati çekerek, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılında eğitim ihtiyacını karşılamak için 100 hayırsever aradıklarını aktardı.

Bu kapsamda kampanya başlattıklarını kaydeden Gül, "Çünkü şehrin bütün ihtiyaçları eğitimle başlıyor. Güvenlik, sağlık, sosyal hayat her şey eğitimle başlıyor. Hayırseverlerin ise buna katkı sunması bizleri çok mutlu ediyor. El ele vererek Gaziantep'in eğitim sorununu ortadan kaldırmış oluyoruz. Tüm hayırseverlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ise Gaziantep'in kurtuluşunun 100. yılı dolayısıyla başlatılan projenin örnek teşkil ettiğini vurgulayarak emeği geçenlere teşekkür etti.

İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar da eğitime destek olmanın aslında bir vatandaşlık görevi olduğunu belirterek, hayırseverlere teşekkürlerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından YİKOB Başkanı Hüseyin Yılmaz, hayırseverler, Nuran Hösükoğlu, Ayşegül Arpacıoğlu, Fehime Tülay Tayşi, Ömer Gözeri, Nildem Tayşi, Hasan Gürkan Bayram ve Abdulkadir Erturhan'ın da katılımıyla imza töreni gerçekleştirildi.

Gaziantep Valiliği, Anadolu Lisesi, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 16:47 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te '100. Yılda 100 Hayırsever' kampanyası - Son Dakika
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