Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te 1290 paket kaçak sigara ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te 1290 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

Gaziantep'te 1290 paket kaçak sigara ele geçirildi

6 saat önce

Gaziantep'te polis ekipleri bir işyeri ve araçta yaptığı aramalarda 1290 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Gaziantep'te 1290 paket kaçak sigara ele geçirildi, System.String[]

Gaziantep'te polis ekipleri bir işyeri ve araçta yaptığı aramalarda 1290 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz ekipleri tarafından Şahinbey ilçesi Alaybey Mahallesinde bulunan bir iş yeri ve araçta arama yapıldı. Operasyonda 1.290 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.


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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 09:57 Kaynak: İHA
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