Gaziantep'te 170 bin adet boş makaron ele geçirildi - Son Dakika
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Gaziantep'te 170 bin adet boş makaron ele geçirildi

05.07.2022 14:49

Gaziantep'te 170 bin adet boş makaron ele geçirildi Gaziantep'te yapılan kaçakçılık operasyonunda gümrük kaçağı 170 bin adet boş makaron ele geçirildi.

Gaziantep'te 170 bin adet boş makaron ele geçirildi

GAZİANTEP - Gaziantep'te yapılan kaçakçılık operasyonunda gümrük kaçağı 170 bin adet boş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gümrük kaçağı makaron operasyonu yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki operasyon sırasında yapılan aramalarda gümrük kaçağı 170 bin adet boş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

YORUMLAR
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GAZİANTEP'TE 170 BİN MAKARON ELE GEÇİRİLDİ GAZİANTEP'TE 170 BİN MAKARON ELE GEÇİRİLDİ Adana'da 3 milyon 230 bin kaçak makaron ele geçirildi Adana'da 3 milyon 230 bin kaçak makaron ele geçirildi
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te 170 bin adet boş makaron ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te 170 bin adet boş makaron ele geçirildi - Son Dakika
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