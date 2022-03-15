Gaziantep'te bir hafta içinde yaşanan 24 trafik kazası kameralara böyle yansıdı - Son Dakika
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Gaziantep'te bir hafta içinde yaşanan 24 trafik kazası kameralara böyle yansıdı

15.03.2022 15:20

Gaziantep'te bir hafta içinde yaşanan 24 trafik kazası kameralara böyle yansıdı Gaziantep kent merkezinde son bir hafta içerisinde yaşanan 24 trafik kazası, kent güvenlik yönetim sistemi ve plaka tanıma sistemi kameralarına yansıdı.

Gaziantep'te bir hafta içinde yaşanan 24 trafik kazası kameralara böyle yansıdı

GAZİANTEP - Gaziantep kent merkezinde son bir hafta içerisinde yaşanan 24 trafik kazası, kent güvenlik yönetim sistemi ve plaka tanıma sistemi kameralarına yansıdı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, kentin farklı noktalarında son bir hafta içerisinde meydana gelen ve kent güvenlik yönetim sistemi ile plaka tanıma sistemi kameralarına yansıyan trafik kazalarına ait görüntüleri yayınladı. Yayınlanan görüntülerde hız, şerit ve ışık ihlali yapan sürücüler ile yayaların karıştığı kazalar kameralara yansıdı. Sürücülerin trafik kurallarına uymalarının önemi bir kez daha ortaya çıkarken, kazalarda can kaybı yaşanmadı.

Emniyet, 24 ayrı trafik kazasının görüntüsünü paylaştı

Emniyet, kent merkezindeki Yeşilvadi Yolu, Fevzi Çakmak Bulvarı, Yeditepe Mahallesi, Panaroma Müzesi Kavşağı, Gatem Kavşağı, İncilipınar Mahallesi, Hastane Kavşağı, Çimento Kavşağı, 25 Aralık Hastanesi Kavşağı, Fatih Mahallesi, Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi Kavşağı, 75. Yıl Mahallesi, Üniversite Bulvarı, Ersin Arslan Devlet Hastanesi Köprülü Kavşağı, Değirmiçem Mahallesi, Ordu Caddesi, Karakabir Kavşağı, Karacaahmet Mahallesi, Anafartalar Caddesi, Şahintepe Mahallesi, Kayaönü İtfaiye Kavşağı ve Osmangazi Mahallesi'nde meydana gelen 24 ayrı trafik kazasının görüntüsünü paylaştı.

Gaziantep'te bir hafta içinde yaşanan 24 trafik kazası kameralara böyle yansıdı
Gaziantep'te bir hafta içinde yaşanan 24 trafik kazası kameralara böyle yansıdı
Gaziantep'te bir hafta içinde yaşanan 24 trafik kazası kameralara böyle yansıdı
Gaziantep'te bir hafta içinde yaşanan 24 trafik kazası kameralara böyle yansıdı
Gaziantep'te bir hafta içinde yaşanan 24 trafik kazası kameralara böyle yansıdı
Gaziantep'te bir hafta içinde yaşanan 24 trafik kazası kameralara böyle yansıdı
Gaziantep'te bir hafta içinde yaşanan 24 trafik kazası kameralara böyle yansıdı
Gaziantep'te bir hafta içinde yaşanan 24 trafik kazası kameralara böyle yansıdı
Gaziantep'te bir hafta içinde yaşanan 24 trafik kazası kameralara böyle yansıdı
Gaziantep'te bir hafta içinde yaşanan 24 trafik kazası kameralara böyle yansıdı
Gaziantep'te bir hafta içinde yaşanan 24 trafik kazası kameralara böyle yansıdı
Gaziantep'te bir hafta içinde yaşanan 24 trafik kazası kameralara böyle yansıdı
Gaziantep'te bir hafta içinde yaşanan 24 trafik kazası kameralara böyle yansıdı
Gaziantep'te bir hafta içinde yaşanan 24 trafik kazası kameralara böyle yansıdı
Gaziantep'te bir hafta içinde yaşanan 24 trafik kazası kameralara böyle yansıdı
Gaziantep'te bir hafta içinde yaşanan 24 trafik kazası kameralara böyle yansıdı
Gaziantep'te bir hafta içinde yaşanan 24 trafik kazası kameralara böyle yansıdı

YORUMLAR
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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te bir hafta içinde yaşanan 24 trafik kazası kameralara böyle yansıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te bir hafta içinde yaşanan 24 trafik kazası kameralara böyle yansıdı - Son Dakika
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