Gaziantep'te 7 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi - Son Dakika
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Gaziantep'te 7 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi

04.03.2022 00:57
Gaziantep'te 7 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi

Gaziantep'te yapılan operasyon sonucu gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 7 kilogram nargile tütünü ile 3 bin 550 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gaziantep'te yapılan operasyon sonucu gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 7 kilogram nargile tütünü ile 3 bin 550 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüphe üzerine Şehitkamil ilçesinde iki araçta arama yaptı. Yapılan aramalarda 3 bin 550 paket gümrük kaçağı sigara ile 7 kilogram nargile tütünü ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltında bulunan 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP

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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Gaziantep, Sigara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te 7 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi - Son Dakika


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