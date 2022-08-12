Gaziantep'te 3 kişinin telefonunu çalan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Gaziantep'te 3 kişinin telefonunu çalan şüpheli tutuklandı

12.08.2022 17:31
Gaziantep'te 3 kişinin telefonunu çalan şüpheli tutuklandı

GAZİANTEP'te, 3 kişinin cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çalan ve güvenlik kamerasından kimliği belirlenen şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

GAZİANTEP'te, 3 kişinin cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çalan ve güvenlik kamerasından kimliği belirlenen şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Alaybey ve Karatarla mahallelerinde yürüyen 3 kişi, cep telefonlarının çalındığını belirterek şikayetçi oldu. Şikayetlerin ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede cep telefonunun yankesicilik yöntemiyle çalındığını saptayan polis, şüphelinin İ.Y. olduğunu belirledi. Adresine düzenlenen operasyonla yakalanan İ.Y., emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te 3 kişinin telefonunu çalan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te 3 kişinin telefonunu çalan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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