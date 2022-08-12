Alaybey ve Karatarla mahallelerinde yürüyen 3 kişi, cep telefonlarının çalındığını belirterek şikayetçi oldu. Şikayetlerin ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede cep telefonunun yankesicilik yöntemiyle çalındığını saptayan polis, şüphelinin İ.Y. olduğunu belirledi. Adresine düzenlenen operasyonla yakalanan İ.Y., emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı: 2023'te eğer farklı bir şey olursa bugüne kadar elde edilen kazanımlar tamamen gidecektir

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te 3 kişinin telefonunu çalan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.