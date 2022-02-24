Gaziantep'te 30 kilogram nargile tütünü ele geçirildi - Son Dakika
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Gaziantep'te 30 kilogram nargile tütünü ele geçirildi

24.02.2022 09:32

Gaziantep'te 30 kilogram nargile tütünü ele geçirildiGAZİANTEP Gaziantep'te yapılan operasyon sonucu gümrük kaçağı 30 kilogram nargile tütünü ile 38 bin 400 adet boş makaron ve 15 bin 800 adet dolu makaron ele geçirildi.

Gaziantep'te 30 kilogram nargile tütünü ele geçirildi

GAZİANTEP Gaziantep'te yapılan operasyon sonucu gümrük kaçağı 30 kilogram nargile tütünü ile 38 bin 400 adet boş makaron ve 15 bin 800 adet dolu makaron ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerle ilgili bir şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şahinbey ilçesinde bir iş yerine operasyon yaptı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda gümrük kaçağı 38 bin 400 adet boş makaron, 15 bin 800 adet dolu makaron ve 30 kilogram nargile tütünü ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerle ilgili bir şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Yakalanan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

Gaziantep'te 30 kilogram nargile tütünü ele geçirildi
Gaziantep'te 30 kilogram nargile tütünü ele geçirildi
Gaziantep'te 30 kilogram nargile tütünü ele geçirildi

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Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaçakçılık, Gaziantep, Şahinbey, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te 30 kilogram nargile tütünü ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te 30 kilogram nargile tütünü ele geçirildi - Son Dakika
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