Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te 39 kaçak göçmen yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te 39 kaçak göçmen yakalandı

Gaziantep'te 39 kaçak göçmen yakalandı

7 saat önce

Gaziantep'te yasa dışı yollardan ülkeye giren 39 göçmen yol kontrol noktasında yakalandı.

Gaziantep'te 39 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]

Gaziantep'te yasa dışı yollardan ülkeye giren 39 göçmen yol kontrol noktasında yakalandı. Araç sürücüsü gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Şehitkamil İlçe Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Şehitkamil İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Arıl Jandarma Karakolu ekipleri, Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu'ndaki yol kontrol noktasında Hüseyin Ç. idaresindeki 27 C 2318 plakalı minibüsü durdurdu. Jandarma ekipleri minibüste 27 Afganistan, 10 Pakistan ve 2 Bangladeş uyruklu toplam 39 kaçak göçmen yakalarken, sürücüyü gözaltına aldı. Jandarma karakoluna götürülen göçmenlere yemek ve su ikramında bulunuldu. Düzensiz göçmenlerin her birine 3 bin 549 lira para cezası kesilirken, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecekleri bildirildi. - GAZİANTEP

Şehitkamil, Gaziantep, Jandarma, Araç, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 12:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Evinin banyosuna gizli kamera takan şahıs serbest bırakıldı!
Diyarbakır'da babasını öldüren genç, 3 saat cansız bedeninin başında bekledi Alacak verecek meselesinde 1 kişiyi öldürdü, 25 yıl ceza aldı, "Adaletiniz bu mu?" diye bağırdı Kendisine sarkıntılık ettiğini ileri sürdüğü yaşlı adamı öldüren sanığa hapis cezası

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2019 20:12:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te 39 kaçak göçmen yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]