(ANKARA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
AFAD'ın resmi internet sitesindeki bilgilere göre, Nurdağı ilçesinde, saat 19.13'te, 7,82 kilometre derinlikte 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Gaziantep'te 4,1 Büyüklüğünde Deprem
