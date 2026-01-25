Gaziantep'te 4.1 Büyüklüğünde Deprem!

Gaziantep Valiliği, 4.1 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediğini belirterek, AFAD ve diğer ilgili kurumların sahada tarama faaliyetlerinin devam ettiğini açıkladı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde saat 19.13'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem kentte hafif şekilde hissedildi. Depremle ilgili Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Saat 19.13'te merkez üssü Nurdağı ilçemiz olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Şu ana kadar taramalarımızda tespit edilmiş bir olumsuzluk ya da ilgili birimlerimize ulaşmış bir ihbar bulunmamaktadır. AFAD ve diğer ilgili kurumlarımızın sahada tarama faaliyetleri devam etmektedir. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi. - GAZİANTEP