Gaziantep'te 4.1 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
Gaziantep'te 4.1 Büyüklüğünde Deprem

26.01.2026 08:39
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi, olumsuz bir durum yok.

GAZİANTEP'te Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı verilerine göre saat 19.13'te merkez üssü Nurdağı ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 7,82 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, çevre ilçelerden de hissedildi. İlk bilgilere göre, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı bildirildi.

Kaynak: DHA

