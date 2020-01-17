Gaziantep'te 632 bin öğrenci karne aldı - Son Dakika

Gaziantep'te 632 bin öğrenci karne aldı

GAZİANTEP'te, 2019-2020 eğitim-öğretim yılının ilk yarısında eğitim gören 80 bini Suriyeli 632 bin öğrenciye karneleri dağıtıldı.

Kızılhisar Mahallesi'nde bulunan Küçük Kızılhisar Ortaokulu'nda yarıyıl tatili dolayısıyla düzenlenen karne dağıtım törenine, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile Milli Eğitim Müdür vekili Mehmet Metin Kılıçparlar katıldı.

Vali Gül ve beraberindekiler, sınıflarda öğrencilere karnelerini dağıttı ve hediyeler verdi. Gül, sohbet ettiği öğrencilere 15 günlük tatilde kitap okumalarını ve kentteki müzeleri gezmelerini tavsiye etti.

Karne dağıtımı sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Gaziantep Valisi Davut Gül, 80 bini Suriyeli toplam 632 bin öğrencinin karnelerini aldığını ifade ederek, "Açık liselerde dahil toplam 632 bin öğrencimiz var. 30 bin 500 civarında da öğretmenimiz var. Öğrencilerimizin karne heyecanına ortak olmak üzere mesai arkadaşlarımız ile birlikte buraya geldik. Bu okulda yeni bir okul son 2 ayda tamamlanan son 200 derslikten 16'sı burada. Çok iyi şartlara sahip bir okul. Diğer derslikler tamamlandığında Gaziantep'teki okul sorunun yüzde 75'i tamamlanmış olacak. Kalan yüzde 25'i ise hayırseverlerimiz ve kamu imkanları ile yaptığımızda 3 yıl içerisinde Gaziantep'teki eğitimin fiziki eksiklikleri giderilmiş olacak. Amacımız eğitimde kaliteyi arttırarak çocukların kişisel becerilerini geliştirmek. Öğrencilerimiz yarıyıl tatilinde çok şanslılar. Gaziantep müzeler şehri. Her gün 2 müzeye gitseler 15 gün boyunca bitiremeyecekleri kadar çok müzemiz var. Öğrencilerimizin kültürel anlamda geziler yapmasını tavsiye ediyorum" dedi.