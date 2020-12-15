Gaziantep'te 83 yaşındaki hastanın aort kapağı değiştirildi - Son Dakika

Gaziantep'te 83 yaşındaki hastanın aort kapağı değiştirildi

15.12.2020 16:01
Gaziantep'te 83 yaşındaki hastanın aort kapağı değiştirildi, System.String[]

Gaziantep'te, nefes darlığı ve göğüs bölgesindeki ağrılar nedeniyle hastaneye başvuran 83 yaşındaki Hüseyin Yıldız, başarılı geçen kapalı kalp kapağı değişimi TAVI ile aort kapağı değiştirildi.

Gaziantep'te, nefes darlığı ve göğüs bölgesindeki ağrılar nedeniyle hastaneye başvuran 83 yaşındaki Hüseyin Yıldız, başarılı geçen kapalı kalp kapağı değişimi TAVI ile aort kapağı değiştirildi.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Tıp Fakültesinden yapılan açıklamaya göre, nefes darlığı ve göğüs ağrıları nedeniyle birçok hastaneye başvuran ancak sonuç alamayan Hüseyin Yıldız, daha sonra GAÜN Tıp Fakültesi Kardiyoloji Servisine başvurdu.

Buradaki test ve tahlillerin ardından Yıldız, Kardiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyeleri Doç. Dr. Ertan Vuruşkan'ın öncülüğünde Doç. Dr. Gökhan Altunbaş ile Dr. Mehmet Kaplan'ın katıldığı ameliyata alındı.

Riskli olması nedeniyle açık ameliyat yerine kapalı kalp kapağı değişim yönetimi olan TAVI'nin uygulandığı Yıldız, yaklaşık 3 saat süren operasyonla sağlığına kavuştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Kaplan, kalpte 4 tane kapağının bulunduğu ve bunlardan birinin aort kapağı olduğunu belirti.

Aort kapağının yaşa bağlı deforme olmasıyla değiştirilmesi gerektiğine dikkati çeken Kaplan, "Hastalarda ciddi aort darlığı söz konusu olunca yaşam beklentisi ortalama 2-3 yıl olmaktadır. Bu noktada girişim elzem olmaktadır. Bu durumda iki yöntem uygulanıyor. Biri açık yöntem dediğimiz kalp damar cerrahlarının göğsü açıp cerrahi yapmasıdır. Diğeri ise cerrahi riskinin yüksek olduğu hastalarda kapalı yöntemle uygulanan aort kapağı değişimidir." ifadelerini kullandı.

Kaplan, kapalı yöntemle uygulanan aort kapağı değişimine "TAVI" denildiğini anımsatarak, hastanelerinde yapıldığını bildirdi.

Hüseyin Yıldız'ın daha önce iki kez koroner bypass operasyonu geçirdiğini ve dirençli hipertansiyonu ile hafif böbrek yetersizliği bulunan bir hasta olduğuna dikkati çeken Kaplan, "Ancak uyguladığımız bu işlem sonrası hastamızı tekrar hayata kazandırdık. Şu an ise durumu gayet iyi. Bir, iki güne kadar taburcu edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Hüseyin Yıldız da durumu hakkında daha önce birçok hastaneye başvurduğu ve ameliyatı kabul etmediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Daha sonra GAÜN Tıp Fakültesine başvurdum. Kardiyoloji hocalarıyla tanıştım. Bana çok yardımcı oldular. Bu ameliyattan bahsettiler ve sonra ameliyat ettiler. İyi olacağımı hiç düşünmüyordum. Ama şimdi çok iyiyim. Bu hastanenin doktorları beni hayata döndürdü. Allah onlardan razı olsun."

Kardiyoloji bölümü, Hüseyin Yıldız, Gaziantep, Kalp, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Gaziantep'te 83 yaşındaki hastanın aort kapağı değiştirildi - Son Dakika


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