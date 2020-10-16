DHA YURT BÜLTENİ - 6 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 6

16.10.2020 11:06
DHA YURT BÜLTENİ - 6, System.String[]

Gaziantep'te 853 polisle 16 saatlik uyuşturucu operasyonu: 26 gözaltıGAZİANTEP'te, uyuşturucu satıcılarına yönelik 4 mahalleyi kapsayan, 853 polisin katılımıyla düzenlenen ve 16 saat süren operasyonda, 26 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te 853 polisle 16 saatlik uyuşturucu operasyonu: 26 gözaltı

GAZİANTEP'te, uyuşturucu satıcılarına yönelik 4 mahalleyi kapsayan, 853 polisin katılımıyla düzenlenen ve 16 saat süren operasyonda, 26 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün uyuşturucu satıcılarına yönelik Yeditepe, Güneykent, Binevler ve İstiklal mahallelerinde 'Narko Şahin-27' adı verilen operasyonu düzenledi. Özel harekatçıların da aralarında bulunduğu 853 polisin katılımıyla yapılan operasyonda, narkotik köpeği 'Max' de kullanıldı. Helikopterle havadan destek verilen operasyonda, mahallelerin giriş ve çıkışları kapatılırken, sokaklar polis ablukasına alındı. Önceden belirlenen 29 adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler, bazı adreslere kapıları koçbaşıyla kırarak girdi.

Operasyonda, özel harekat ekiplerinin koçbaşı, balyoz ve demir levyeler ile 25 dakika boyunca açmaya çalıştığı kapının arkasında 1 metre boyundaki 3 demir sürgü ve kapı düzeneğine gizlenmiş 6 kilit olduğu görüldü. Ekiplerin açmaya çalıştığı sırada içeride bulunan kişi, kapıyı annesinin kilitleyip, pazara gittiğini söyleyip, ısrarla sürgü düzeneği olmadığını savunarak, içeri girmekten vazgeçirmeye çalıştı. Uzun uğraşlar sonucu kapıyı kırarak, içeri giren özel harekat ekipleri, ismi öğrenilemeyen kişiyi gözaltına aldı.Operasyonda arama yapılan adreslerde; 2 kilo 155 gram metamfetamin, 968 gram esrar, 485 gram eroin, 247 gram bonzai, 3 bin 447 uyuşturucu hap, 6 hassas terazi, 5 tabanca, 2 av tüfeği ve 22 bin TL ele geçirildi.GARDIROBA SAKLANAN UYUŞTURUCUYU 'MAX' BULDUBinevler Mahallesi'nde polis ekiplerinin kapıları koçbaşıyla kırarak, girdiği evde dedektör köpek 'Max', gardırop çekmecesine gizlenen uyuşturucuya tepki verdi. Ekipler, yaptıkları aramada satışa hazır metamfetamin buldu.Operasyon kapsamında gözaltına alınan 26 kişinin, emniyetteki işlemlerinin ardından 'uyuşturucu madde ticareti yapmak ve bulundurmak' suçlarından adliyeye sevk edileceği belirtildi.Öte yandan İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek de operasyon ile eş zamanlı gerçekleştirilen trafik denetimine katıldı. Zeybek, esnaf ziyaretinde de bulundu ve uygulamalarda görev alan polis memurlarına çeşitli hediyeler verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------Ekiplerin emniyetten çıkışıÖzel harekatın eve girişiÖzel harekatın kapıyı kırmasıPolislerin aramalarıDrone denetimiDedektör köpek araması HelikopterGenel ve detay görüntüler

Haber: Kadir GÜNEŞ - Kamera: -GAZİANTEP

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Kavşakta iki otomobil çarpıştı, o anlar kamerada

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, kavşakta 2 otomobil çarpışırken, bir araç çarpışmanın etkisiyle takla attı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.Kaza sabah saatlerinde, Gölcük Değirmendere Topçular Mahallesi Orkide ve Eren sokağın kesiştiği yolda meydana geldi. Ozan B. idaresindeki 41 RY 355 plakalı otomobil Sefa K. idaresindeki 41 AET 257 otomobil çarpıştı. Sefa K.'nın kullandığı otomobil çarpışmanın etkisiyle takla attı. Kazayı görenler yardıma koşarken, Sefa K. araçtan çıkarıldı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜGüvenlik kamerası görüntüleriOlay yerinden görüntülerAracın kaldırılmasıVatandaş ile röp.

HABER-KAMERA: Soner GÜLEZER/GÖLCÜK(Kocaeli),

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Samsun'daki tramvay kazaları kamerada

SAMSUN'da hizmet veren tramvayların karıştığı kazalar, güvenlik kameralarına yansıdı.Samsun'da tramvayın karıştığı bazı kazaların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Her gün 36,5 kilometrelik bir hatta 29 tren ile hizmet veren tramvayların güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde vatandaşların dikkatsiz bir şekilde tramvay hattına girdiği gözlenirken, sürücülerin de kırmızı ışıkta geçerek ya trene çarptığı ya da trenin araca çarpmasına yol açtığı görüldü. Kentte, son 3 yılda tramvay hatlarında 21 yaya, 45 araç kazası meydana geldi. O anlar ise çevredeki güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Görüntülerde, Atakum ilçesine bağlı Körfez Mahallesi'nde ışık ihlali yapan bir cip, hemzemin geçitte tramvayla çarpıştı. Kazada vatmanın dikkati faciayı önledi. Bir diğer kaza da Atakum ilçesine bağlı Mimar Sinan Tramvay Durağı'nda meydana geldi. Yine ışık ihlali yapan bir aracın, hemzemin geçide ani dönüş yapması sonucu tramvay duramayarak, araca çarptı. Kazada otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Görüntülere yansıyan diğer kaza da Ondokuz Mayıs Üniversitesi içerisinde meydana geldi, hemzemin geçitte duran araca, tramvay çarptı.

DHA YURT BÜLTENİ - 6
DHA YURT BÜLTENİ - 6
DHA YURT BÜLTENİ - 6
DHA YURT BÜLTENİ - 6
DHA YURT BÜLTENİ - 6
DHA YURT BÜLTENİ - 6
DHA YURT BÜLTENİ - 6
DHA YURT BÜLTENİ - 6
DHA YURT BÜLTENİ - 6
DHA YURT BÜLTENİ - 6
DHA YURT BÜLTENİ - 6
DHA YURT BÜLTENİ - 6
DHA YURT BÜLTENİ - 6
DHA YURT BÜLTENİ - 6
DHA YURT BÜLTENİ - 6

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Polis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 6 - Son Dakika

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