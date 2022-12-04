Gaziantep'te babasının kullandığı otomobilin çarptığı çocuk öldü - Son Dakika
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Gaziantep'te babasının kullandığı otomobilin çarptığı çocuk öldü

04.12.2022 10:20
Gaziantep'te babasının kullandığı otomobilin çarptığı çocuk öldü

Gaziantep'in Nizip ilçesinde babasının kullandığı otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde babasının kullandığı otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, A.Ç, Karşıyaka Mahallesi'ndeki evinin önüne park ederken otomobiliyle oğlu Ahmet Ç'ye (4) çarptı.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, çocuğu Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Ahmet Ç, buradaki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Çocuğun cenazesi, otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kaynak: AA
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Karşıyaka, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

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