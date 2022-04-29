GAZİANTEP'TE 'BAKKAL ALIŞVERİŞ ÇEKİ' İLE 40 BİN AİLEYE 15 MİLYON TL YARDIM - Son Dakika
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GAZİANTEP'TE 'BAKKAL ALIŞVERİŞ ÇEKİ' İLE 40 BİN AİLEYE 15 MİLYON TL YARDIM

29.04.2022 13:37

GAZİANTEP Valisi Davut Gül, ramazan ayındaki yardımların yerine ulaştırılması ve küçük esnafın desteklenmesi amacıyla düzenledikleri 'bakkal alışveriş çeki' projesi kapsamında, 40 bin aileye 15 milyon TL yardım yapıldığını söyledi.

GAZİANTEP Valisi Davut Gül, ramazan ayındaki yardımların yerine ulaştırılması ve küçük esnafın desteklenmesi amacıyla düzenledikleri 'bakkal alışveriş çeki' projesi kapsamında, 40 bin aileye 15 milyon TL yardım yapıldığını söyledi.

Valilik, ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelerin ve bakkal esnafının desteklenmesi için çalışma başlattı. İhtiyaç sahibi ailelerin yaşadığı mahallelerdeki bakkal ve manavlar ile anlaşılarak hazırlanan çekler ile alışveriş imkanı sağlandı. Projenin uygulandığı bakkalları ziyaret eden Vali Davut Gül, hayırseverlerin finans desteği ile sağlanan çeklerin mahallelerdeki ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığını belirtti. 40 bin aileye yapılan yardımın 15 milyon TL olduğunu anlatan Gül, "İhtiyaç sahipleri, ister bakkala olan borcunu ödüyor, borcu yoksa da alışverişini yapıyor" diye konuştu.

Kişi başı 100 TL olan çeklerin, bakkallar tarafından 1 gün içinde tahsil edildiğini belirten Gül, "Burada önemli olan nokta şu. Hanede kişi başı 100 liralık çek veriyoruz. Toplamda da en fazla 5 çek verebiliyoruz. Bu çeklerle de en yakın bakkallara gelip vatandaşımız alışverişini yapabiliyor. Sistemde kayıtlı 4 bin tane bakkalımız var. Bu iş için toplam 15 milyon bir bütçe oluşturuldu. Gıda ve temel ihtiyaç ürünlerinde bu çekler kullanılıyor. Bakkallar da vatandaştan aldıkları çekleri bakkallar odasına getirdiğinde hemen ertesi gün hesaplarına paraları yatırılmış oluyor. Sistem hiç kimseyi rencide etmeyen şeffaf, öngörülebilir bir sistem üzerine kurulu. Hayırseverlerimize çok teşekkür ediyorum. Gaziantep her zaman farklılıklarını gösteriyor. Bu sistem aslında büyük market zincirlerinin alışveriş çeki sisteminin bakkallar uygulaması diyebiliriz. Biz bakkalların yaşamasını istiyoruz. Ramazandan sonra da kapı kapı gezerek gıda kolisi değil, bu şekilde çek vererek herkesin kendi ihtiyaçlarını almalarını sağlayacağız" dedi.

Esnaftan Hatice Doğan ise projenin güzel olduğunu belirterek, hem ihtiyaç sahiplerinin sevindiğini hem de satışlarının arttığını söyleyip, "İhtiyaç sahipleri gelip bizden alışverişlerini yapıyor. Bizim için de çok güzel bir şey. Biz de kalkınmaya başlıyoruz bu uygulamayla. Bu çeklerle birlikte işlerimiz açıldı" diye konuştu.

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ömer Küsbeoğlu da proje kapsamında başlatılan çalışma ile dar gelirli ailelere ulaşıldığını ve mahalle esnafının memnun olduğunu kaydetti.

GAZİANTEP'TE 'BAKKAL ALIŞVERİŞ ÇEKİ' İLE 40 BİN AİLEYE 15 MİLYON TL YARDIM
GAZİANTEP'TE 'BAKKAL ALIŞVERİŞ ÇEKİ' İLE 40 BİN AİLEYE 15 MİLYON TL YARDIM
GAZİANTEP'TE 'BAKKAL ALIŞVERİŞ ÇEKİ' İLE 40 BİN AİLEYE 15 MİLYON TL YARDIM
GAZİANTEP'TE 'BAKKAL ALIŞVERİŞ ÇEKİ' İLE 40 BİN AİLEYE 15 MİLYON TL YARDIM
GAZİANTEP'TE 'BAKKAL ALIŞVERİŞ ÇEKİ' İLE 40 BİN AİLEYE 15 MİLYON TL YARDIM
GAZİANTEP'TE 'BAKKAL ALIŞVERİŞ ÇEKİ' İLE 40 BİN AİLEYE 15 MİLYON TL YARDIM

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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: GAZİANTEP'TE 'BAKKAL ALIŞVERİŞ ÇEKİ' İLE 40 BİN AİLEYE 15 MİLYON TL YARDIM - Son Dakika
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