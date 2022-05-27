GAZİANTEP'TE BİBER FİDESİ EKİMİ YAPILIYOR - Son Dakika
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GAZİANTEP'TE BİBER FİDESİ EKİMİ YAPILIYOR

27.05.2022 15:33

GAZİANTEP'te Türk Patent Kurumu tarafından 'İslahiye biberi'olarak tescillenen ve biberi ile ünlü İslahiye İlçesinde Alfatoksin ile mücadele kapsamında 200 dönümlük araziye 'kırmızı altın 'olarak bilinen sağlıklı biber fidesi dikimi yapıldı.

GAZİANTEP'te Türk Patent Kurumu tarafından 'İslahiye biberi'olarak tescillenen ve biberi ile ünlü İslahiye İlçesinde Alfatoksin ile mücadele kapsamında 200 dönümlük araziye 'kırmızı altın 'olarak bilinen sağlıklı biber fidesi dikimi yapıldı.

İlçe bağlı Yesemek, Akınyolu, Ortaklı, Örtülü, Yelliburun, Yeşilova, Karakaya, Elbistan höyüğü ve Şahmaran Mahallerinde ağırlıkta olmak üzere 20 bin dönümlük araziye Türk Patent Kurumu tarafından 'İslahiye biberi'olarak tescille biber tohumları ekildi. İlçede bu yıl sağlıklı ürün elde etme ve Aflatoksin ile mücadele kapsamında 200 dönüm arazide ise tohum kullanılmayarak sağlıklı biber fidesi dikimi yapıldı.

Türkiye'nin kırmızıbiber ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan biberde bu yıl rekoltenin yaklaşık olarak 50 bin ton olması beklendiğini belirten İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, 'Aflatoksinden arınmış ürün elde edilmiş oluyor. Bu yıl ilk kez 200 dönüm örtü altı olarak biber fidesi diktik. Toplamda 20 bin dönüm biber ekimi yapıldı. Burada yaklaşık 50 bin ton taze biber rekoltesi bekliyoruz' dedi.

GAZİANTEP'TE BİBER FİDESİ EKİMİ YAPILIYOR
GAZİANTEP'TE BİBER FİDESİ EKİMİ YAPILIYOR
GAZİANTEP'TE BİBER FİDESİ EKİMİ YAPILIYOR
GAZİANTEP'TE BİBER FİDESİ EKİMİ YAPILIYOR

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Kaynak: DHA

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