Çiftçilere 3 bin 430 tonluk buğday, arpa ve mercimek tohumu desteği - Son Dakika

Çiftçilere 3 bin 430 tonluk buğday, arpa ve mercimek tohumu desteği

13.10.2020 14:11

Gaziantep'te, Şahinbey Belediyesi tarafından çiftçilere 3 bin 430 ton sertifikalı buğday, arpa ve mercimek tohumu dağıtıldı.

Gaziantep'te, Şahinbey Belediyesi tarafından çiftçilere 3 bin 430 ton sertifikalı buğday, arpa ve mercimek tohumu dağıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, Kapcağız Mahallesi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, verilen tohum destekleri sayesinde ekim alanları ve verimin arttığını söyledi.

Çiftçinin her zaman yanında olduklarını dile getiren Karayılan, bereketli bir sezon diledi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da çiftçiye her zaman destek olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Bu destek, daha fazla ekim, kazanç ve verim anlamına geliyor. Ekim alanlarında ve hasılatta artış var. 3 bin 430 ton sertifikalı buğday, arpa ve mercimek tohumu desteği veriyoruz. Bu konuda kimseye ayrıcalık tanımıyoruz. Şahinbey ilçesinde çiftçi kayıt sistemine kayıtlı 5 bin 500 çiftçimizin tamamına veriyoruz. Yaptığımız projeler tüm çiftçileri kapsıyor. Hizmeti çiftçilerimizin ayağına getiriyoruz."

Şahinbey İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Güzel ise bu yıl tohum miktarının fazla olduğunu belirterek, "Bölgemizde hububat ekim alanı 130 bin dekardı. Tahmazoğlu'nun verdiği gübre ve tohum desteği ile 280 bin dekar alana çıktı. Müthiş bir talep oldu." diye konuştu.

Şahinbey Ziraat Odası Başkanı Ali Çolak da Şahinbey ilçesindeki çiftçilerinin tarihi bir gün yaşadıklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından tohum dağıtımı yapıldı.

Çiftçilere 3 bin 430 tonluk buğday, arpa ve mercimek tohumu desteği
Çiftçilere 3 bin 430 tonluk buğday, arpa ve mercimek tohumu desteği
Çiftçilere 3 bin 430 tonluk buğday, arpa ve mercimek tohumu desteği
Çiftçilere 3 bin 430 tonluk buğday, arpa ve mercimek tohumu desteği

Gaziantep, Şahinbey, Buğday, Arpa, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Çiftçilere 3 bin 430 tonluk buğday, arpa ve mercimek tohumu desteği - Son Dakika Ekonomi

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