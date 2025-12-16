Okul inşaatında kan donduran olay! Çocuk işçiyi sopa ile darbetti - Son Dakika
Okul inşaatında kan donduran olay! Çocuk işçiyi sopa ile darbetti

Haberin Videosunu İzleyin
Okul inşaatında kan donduran olay! Çocuk işçiyi sopa ile darbetti
16.12.2025 19:10
Haberin Videosunu İzleyin
Okul inşaatında kan donduran olay! Çocuk işçiyi sopa ile darbetti
Haber Videosu

Gaziantep'te, bir okul inşaatında çalıştığı iddia edilen çocuk işçi, başka bir işçi tarafından tekme, tokat ve sopa ile darbedildi. Cep telefonu kamerasına yansıyan o anlar sosyal medyada yoğun tepki aldı.

Gaziantep'te, bir okul inşaatında çalıştığı iddia edilen çocuk işçi, başka bir işçi tarafından tekme, tokat ve sopa ile darbedildi. Cep telefonu kamerasına yansıyan o anlar sosyal medyada yoğun tepki aldı.

ÇOCUK İŞÇİYİ TEKME TOKAT DÖVDÜ

Olay, Şahinbey ilçesi Vatan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede devam eden bir okul inşaatında çalıştığı öne sürülen çocuk işçi, bilinmeyen bir nedenle başka bir işçi tarafından tekme, tokat ve sopa ile defalarca darbedildi.

Gaziantep'te tepki çeken görüntü: Çocuk işçiye inşaat alanında darp

DİĞER İŞÇİLER İZLEMEKLE YETİNDİ

Sosyal medyada yayılan ve yoğun tepki alan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerin devamında çocuk işçinin kaçarak olay yerinden uzaklaşma ve başka bir işçinin de olaya tepkisiz kaldığı anları da yer aldı.

Yoğun tepki çeken olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Son Dakika 3-sayfa Okul inşaatında kan donduran olay! Çocuk işçiyi sopa ile darbetti - Son Dakika

