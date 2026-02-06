Gaziantep\'te Deprem Anması

Gaziantep Nakliyeciler Odası Başkanı Ahmet Kaya, 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin yıl dönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı.

Başkan Kaya, mesajında depremlerde hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle andığını belirterek, "6 Şubat'ta yaşadığımız büyük felaket, hepimizin yüreğinde derin izler bıraktı. Kaybettiğimiz canlarımızı unutmadık, unutmayacağız. Depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.

Depremin ardından gösterilen dayanışmanın önemine dikkat çeken Kaya, "Bu acı bize birlik ve beraberliğin ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha gösterdi. Devletimiz ve milletimiz el ele vererek yaraları sarmaya devam ediyor" dedi.

Başkan Ahmet Kaya, mesajını "Deprem gerçeğini unutmadan, daha güvenli yarınlar için hep birlikte sorumluluk almaya devam edeceğiz" sözleriyle tamamladı. - GAZİANTEP