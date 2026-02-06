Gaziantep'te Deprem Şehitleri Anıldı - Son Dakika
Gaziantep'te Deprem Şehitleri Anıldı

06.02.2026 12:55
Gaziantep protokolü, deprem mezarlığını ziyaret ederek hayatını kaybedenler için dua etti.

Gaziantep kent protokolü, 6 Şubat depremlerinin 3. yıl dönümünde İslahiye ilçesindeki deprem mezarlığını ziyaret ederek hayatını kaybedenler için dua etti.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük deprem, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde de büyük yıkıma neden oldu. Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerde İslahiye'de bin 435 vatandaş hayatını kaybederken, binlerce kişi de yaralandı. Felaketin 3. yıl dönümünde, yakınlarını kaybeden depremzede vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren deprem mezarlığına akın etti. Duygusal anların yaşandığı ziyarette dualar okunarak mezarlara karanfiller bırakıldı.

Anma programına, İlçe Kaymakamı Mehmet Soylu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Selim Kasacı, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Taşkır ve İlçe Sağlık Müdürü Dr. Osman Gelebek katıldı. Protokol üyeleri, depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla yakından ilgilenerek taziyelerini iletti. - GAZİANTEP

