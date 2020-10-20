Gaziantep'te doktorun cep telefonunu çalarken güvenlik kamerasına takılan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Gaziantep'te doktorun cep telefonunu çalarken güvenlik kamerasına takılan zanlı tutuklandı

20.10.2020 18:53
Gaziantep'te doktorun cep telefonunu çalarken güvenlik kamerasına takılan zanlı tutuklandı, System.String[]

Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde, bir doktorun cep telefonunu çalarken güvenlik kamerasına takılan zanlı tutuklandı.

Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde, bir doktorun cep telefonunu çalarken güvenlik kamerasına takılan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir doktorun cep telefonunu çalan zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, hastanedeki güvenlik kamerası kayıtlarından eşkal ve kimlik bilgilerini tespit ettiği zanlıyı yakaladı.

Gözaltına alınan zanlı sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Güvenlik kamerası görüntülerde, zanlının hastane koridorunda bir süre gözlem yaptıktan sonra masadaki cep telefonunu alıp kaçtığı anlar yer aldı.

Emniyet Müdürlüğü, Şehitkamil, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te doktorun cep telefonunu çalarken güvenlik kamerasına takılan zanlı tutuklandı - Son Dakika

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