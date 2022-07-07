İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, Batıkent Mahallesi'ndeki Adnan İnanıcı Bulvarı'nda yer alan kavşakta drift yapan ve bekçilerin düdük çalmasıyla uzaklaşan sürücü için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › GAZİANTEP - Drift yapan sürücüye 9 bin 552 lira para cezası - Son Dakika

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