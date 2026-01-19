Gaziantep'te Düzensiz Göçmen Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Gaziantep'te Düzensiz Göçmen Operasyonu

Gaziantep\'te Düzensiz Göçmen Operasyonu
19.01.2026 11:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Jandarma, Gaziantep’te 9 düzensiz göçmen ve 3 organizatörü yakalayarak birini tutukladı.

Gaziantep'te jandarma ekiplerinin yol kontrol faaliyetleri esnasında 9 düzensiz göçmen ile 3 organizatör yakalandı. Organizatör olduğu iddia edilen şahıslardan biri sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadeleye yönelik yol kontrol faaliyeti icra edildi. Yol kontrol faaliyeti esnasında Şahinbey ve Nurdağı ilçeleri asayiş noktasında şüphe üzerine durdurulan 2 ayrı araç içerisinde 8 düzensiz göçmen ve organizatör olduğu tespit edilen M.H. ve M.B. isimli şahıslar yakalandı. İslahiye ilçesinde ise 1 düzensiz göçmene iş ve barınma imkanı sağladığı tespit edilen R.Ö. isimli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan göçmen kaçakçısı organizatörü M.H. isimli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken M.B. ve R.Ö. isimli şahıslar adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Göçmen kaçakçılığında kullanılan araçlara el konuldu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Gaziantep, Jandarma, Güvenlik, 3-sayfa, Göçmen, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Gaziantep'te Düzensiz Göçmen Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burdur’da karantina ihlaline 400 bin TL ceza Burdur'da karantina ihlaline 400 bin TL ceza
Deney yapmak isterken hayatının hatasını yaptı Deney yapmak isterken hayatının hatasını yaptı
Görüntüler ortaya çıktı Menzil lideri İzmir’de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş Görüntüler ortaya çıktı! Menzil lideri İzmir'de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş
Hatay’da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı Hatay'da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı
Yağmurluk krizinin ardından Galatasaray’da bir kaos daha Taraftarlar isyanda Yağmurluk krizinin ardından Galatasaray'da bir kaos daha! Taraftarlar isyanda
Hasan Şaş canlı yayında patladı: Kimsin ulan sen Hasan Şaş canlı yayında patladı: Kimsin ulan sen

12:21
Emeklinin beklediği kulis ’’Duyum aldım’’ deyip tarih bile verdi
Emeklinin beklediği kulis! ''Duyum aldım'' deyip tarih bile verdi
12:05
Karın etkili olduğu İstanbul’da metro istasyonunda insan seli oluştu
Karın etkili olduğu İstanbul'da metro istasyonunda insan seli oluştu
11:26
12 milyon garsona, 90 milyon vakfa Eleştirilerin odağındaki Şekib Avdagiç’e milyonluk harcama kalemleri soruldu
12 milyon garsona, 90 milyon vakfa! Eleştirilerin odağındaki Şekib Avdagiç'e milyonluk harcama kalemleri soruldu
10:49
Kripto para piyasasından saatler içinde 100 milyar dolar silindi
Kripto para piyasasından saatler içinde 100 milyar dolar silindi
10:40
Mehmet Akif Ersoy’un eski eşi Pınar Erbaş’ın işine son verildi
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş'ın işine son verildi
09:46
Terör örgütü SDG’den İsrail’e skandal çağrı: Suriye ordusuna bomba yağdırın
Terör örgütü SDG'den İsrail'e skandal çağrı: Suriye ordusuna bomba yağdırın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 12:37:58. #7.11#
SON DAKİKA: Gaziantep'te Düzensiz Göçmen Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.