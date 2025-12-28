Gaziantep\'te feci kaza: Otomobilin çarptığı anne öldü, kızı ağır yaralandı

Gaziantep'te otomobilin çarptığı anne hayatını kaybetti, kızı ağır yaralandı. Feci kazaya neden olan sürücü ise olay yerinden kaçtı.

Kaza, Şehitkamil ilçesi Belkıs Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, 80. cadde üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan anne Emine G. (40) ve kızı Fatmagül G.'ye (18) çarptı.

ANNE HAYATINI KAYBETTİ, KIZI AĞIR YARALI

Feci kaza sonrası anne ve kız metrelerce savrularak yere düşerken otomobil ise hızla olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinde anne Emine G.'nin hayatını kaybettiği belirlenirken ağır yaralı kızı Fatmagül G. ise ilk müdahalenin ardından yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Annenin cenazesi, olay yerinde tamamlanan işlemlerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.