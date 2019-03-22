Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Fetö/pdy Operasyonu

Gaziantep'te Fetö/pdy Operasyonu

6 dakika önce

Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi tutuklandı.

Gaziantep'te Fetö/pdy Operasyonu, System.String[]
Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, ankesörlü telefonlarla ardışık arandığı belirlenen, daha önce meslekten ihraç edilen eski üsteğmen N.P, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Mahkemeye sevk edilen zanlı, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kentteki ikinci operasyon ise, örgütün asker yapılanmasında eski öğrenci "mahrem imamı" olduğu ve örgütün şifreli haberleşme programı "Bylock" kullandığı tespit edilen Ü.A'ya yönelik gerçekleştirildi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 10:10 Kaynak: AA

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