Gaziantep'te FETÖ sanığı eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep'te FETÖ sanığı eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi - Son Dakika

Gaziantep'te FETÖ sanığı eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

6 saat önce

Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye yönelik davada, eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Gaziantep'te FETÖ sanığı eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi, System.String[]

Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye yönelik davada, eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Halil İbrahim Köksal katılmazken, avukatı hazır bulundu.

Sanık avukatı, müvekkilinin herhangi bir terör örgütüne üye olmadığını savunarak beraat istedi.

Duruşma savcısı, sanığın iki ayrı cep telefonunda ByLock programını ve "Kenan" kod adını kullandığını ve örgüt evlerinde kaldığını belirterek cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Köksal'a, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 04:28 Kaynak: AA
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