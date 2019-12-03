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Gaziantep'te gasp çetesi çökertildi

6 saat önce

Gaziantep'te 11 ayrı suça karışan gasp çetesi polis operasyonu ile çökertildi.

Gaziantep'te gasp çetesi çökertildi, System.String[]

Gaziantep'te 11 ayrı suça karışan gasp çetesi polis operasyonu ile çökertildi. Güvenlik kameralarına yansıyan olayların ardından inceleme başlatan polis 4 kişiyi gözaltına aldı.


Gaziantep'in farklı bölgelerinde 11 ayrı bıçakla yaralama, darp, yaralamalı gasp gibi olaylara karışan 4 kişilik şebeke Gaziantep Emniyet müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonla çökertildi. Olaylar üzerine çalışma başlatan gasp büro amirliği dedektifleri, olay yerinde yapılan inceleme ve ifadelerin ardından güvenlik kameralarını inceledi. Olay yeri ve çevresindeki farklı toplam 264 güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, önce şahısların kimliklerini tespit etti, ardından bağlantılarını belirledi.


Gerçekleştirilen operasyon ile yaşları 18'den küçük olan M.D., U.K.S, K.Y. ve C.Ş. isimli şahısları gözaltına aldı. Şahıslar hakkında toplam 11 dosya olduğunu tespit eden ekipler, yaşlarının küçük olması nedeniyle şahısları, Çocuk Şube ekiplerine teslim etti. Alınan ifade ve sorguların ardından şahıslar, Gasp Büro Amirliği ekiplerince adli makamlara çıkartıldı.


Haklarında toplamda 11 suç dosyası belirlenen şahısların işlediği suçlara yönelik, araştırmanın sürdüğü ve suç sayısının 15'e ulaşması beklendiği belirtildi. - GAZİANTEP

Gaziantep, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 02:21 Kaynak: İHA
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