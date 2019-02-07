Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te 'Gaziliğe Giden Yol' Konferansı

Gaziantep'te 'Gaziliğe Giden Yol' Konferansı

21 dakika önce

Gaziantep'te 'Gaziliğe Giden Yol' konferansıGAZİANTEP - Gaziantep'te MÜSİAD, ANESİAD ve ASKON tarafından 'Gaziliğe Giden Yol' adlı konferans düzenlendi.

Gaziantep'te 'Gaziliğe Giden Yol' Konferansı, System.String[]
Gaziantep'te 'Gaziliğe Giden Yol' konferansı

GAZİANTEP - Gaziantep'te MÜSİAD, ANESİAD ve ASKON tarafından 'Gaziliğe Giden Yol' adlı konferans düzenlendi.
Gaziantep MÜSİAD Şube binasında gerçekleşen ve Araştırmacı Yazar Asım Mıhçıoğlu'nun konuşmacı olarak katıldığı programa 3 derneğin üyeleri ve aileleri katıldı. Konferansta
Gaziantep'in birinci dünya savaşı sırasındaki destansı direnişi ve işgal için gelen devletlerin savaştan önce şehre yerleşme planları anlatıldı.
Araştırmacı Yazar Mıhçıoğlu, birinci dünya savaşının asıl sebebinin petrol rezervlerinin pay edilmesi olduğunu anlatarak, müttefik olan Almanya'nın topraklarının Fransa ve İngiltere tarafından işgal edilmemesine dikkat çekti.
Mıhçıoğlu, "Birinci Dünya Savaşı'nın sebebi dünya petrol rezervinin pay edilmesidir. Bizim topraklarımız kısmen pay edildi. Peki ortağımız olan Almanya'nın toprakları neden pay edilmedi. Bu bir yenilgi ise iki devlette yenildi. Almanya'ya hiçbir istila gelmedi. Fransa ve İngiltere oraya çıkmadı. Bu hiç sorgulanmaz. Dünya tarihi maalesef bu konuyu sorulamaz" dedi.
İngilizler'in Antep'e geldiğinde insanların zor şartlar altında direndiğini söyleyen Mıhçıoğlu, "İngilizler Gaziantep'e geldiğini anlatarak Evine yabancı birinin geldiğini düşünün. Sokaklarda resmi dairelerde hiç Türk polisinin askerinin olmadığını düşünün. Bu bize gerçekten korkunç geliyor" diye konuştu.
Öte yandan fotoğraflar ile sunum yapan yazar Mıhçıoğlu, Gaziantep'in farklı noktalarına İngiliz askerlerinin yerleşkesini belgeler ile anlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 07:48 Kaynak: İHA

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Gaziantep, Yerel
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