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Gaziantep'te "Geleceğe Nefes" için el ele - Son Dakika

Gaziantep'te "Geleceğe Nefes" için el ele

11.11.2021 15:11
Gaziantep'te

"Milli Ağaçlandırma Günü" dolayısıyla, Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda başlatılan "Geleceğe Nefes" kampanyası kapsamında 11 Kasım saat 11.11'de Şahinbey ilçesi, Kaleboynu Mahallesinde gerçekleşen ağaçlandırma faaliyeti ile fidanlar toprakla buluştu.

Etkinliğe Vali Davut Gül, Şahinbey Kaymakamı Tahir Şahin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdür Yardımcısı Hakan Doğan ile ilgili kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Vali Davut Gül, törende yaptığı konuşmada kampanyanın bu yıl üçüncüsünün düzenlendiğini ifade ederek şunları söyledi: " Gaziantep'te biliyorsunuz 3 yılda 27 milyon fidanı toprakla buluşturma hedefimiz var. Bu hedefe ulaşırken, Büyükşehir Belediyemiz, İlçe Belediyelerimiz, Sivil Toplum Kuruluşlarımız, kamu kurum ve kuruluşlar üzerine düşeni yapıyor. Ama asıl bu konuda lokomotif Orman teşkilatımızdır. Özellikle şehir dışındaki alanlarda yaptığı ağaçlandırmalar, inanıyorum ki 10-15 yıl sonra kendini gösterecektir. Gaziantep'te son 20 yılda ağaçlandırma oranımız %50 arttı. Mevcut ormanlık alanımız %12'den, %18'e çıktı. Daha çok ormana ihtiyacımız var ve daha çok orman yapacağız. Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yılındayız. Bu yıl başta olmak üzere 27 milyon fidanı toprakla buluşturduğumuzda, daha yaşanabilir bir Gaziantep'e hepimiz kavuşmuş olacağız."

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdür Yardımcısı Hakan Doğan ise Gaziantep'te ağaçlandırma çalışmalarının 1950 yıllarında başladığını söyledi. Doğan sözlerine şöyle devam etti: "1952 ile 2021 yılları arasında yaklaşık 30,4 milyon fidanı toprakla buluşturduk. 2021 yılı tesis programı kapsamında da yaklaşık 1.190 hektar alanda çalışma planlıyoruz. Yıl sonuna kadar 2 milyon 136 bin fidanı toprakla buluşturacağız. Bulunduğumuz etkinlik alanı 70 dekar büyüklüğünde olup, bu alana bugün 2 bin adet fıstık çamı, 2 bin adet meşe, 2 bin beşyüz adet badem, 800 adet alıç ve 3 bin adet kızılçam olmak üzere toplam 10 bin 300 adet fidanı toprakla buluşturacağız."

Konuşmaların ardından fidanların dikimine geçildi. Fidan dikim alanında Gazi Şehir Öğrenci Meclisleri'nin temsilcileri, öğrenciler, vatandaşlar ve kurum görevlileri ile birlikte yaklaşık bin kişi tarafından fidanlar toprakla buluşturuldu.

Gaziantep'te Geleceğe Nefes için el ele

Kahramanmaraş, Gaziantep, Hisarcık, Şahinbey, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Gaziantep'te 'Geleceğe Nefes' için el ele - Son Dakika


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