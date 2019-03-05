Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te "Hairfest Bir Güzellik Yap" Etkinliği

Gaziantep'te "Hairfest Bir Güzellik Yap" Etkinliği

1 saat önce

Gaziantep Kuaförler Odası tarafından, "Hairfest Bir Güzellik Yap" etkinliğinde kuaförlere çeşitli eğitimler verildi.

Gaziantep'te
Gaziantep Kuaförler Odası tarafından, "Hairfest Bir Güzellik Yap" etkinliğinde kuaförlere çeşitli eğitimler verildi.

Türkiye Berberler Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu Başkanı Bayram Karakaş, Onat Kutlar Salonu'nda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, meslektaşları ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Etkinliğin sektöre önemli faydalar sağlayacağını ifade eden Karakaş, "Sektörün önünü açan, her gün yeni bir güzellik ortaya koyan çalışma arkadaşlarımı yürekten kutluyorum. Gaziantep kendini yenileyen, geliştiren ve Türkiye'ye örnek olan şehirlerimizden biri. Bu eğitimlerle birlikte kuaför ve güzellik salonları yükselişe geçecektir." diye konuştu.

Gaziantep Kuaförler Odası Başkanı Mesut Alkava da etkinlikte Türkiye'nin dört bir tarafından mesleğini çok iyi icra eden, değerli üstadların eğitim vereceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Mesleğine aşık insanlar, bu salonda bulunuyor, onları takdir ediyorum. Ülkemizde inanılmaz firmalar var. Artık biz, kendi gücümüzün farkına varıp diğer firmalarla beraber dirsek temasında bulunup, meslektaşlarımıza inanılmaz katkı sunuyoruz. Programın güzel yanlarından biri, genç meslektaşlarımıza mesleği sevdirmeyi, özendirmeyi ve teşvik etmeyi arzuluyoruz."

Alkava, program dolayısıyla bilet satışlarından elde edilen tüm gelirleri, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağışlayacaklarını belirtti.

Etkinlikte, meslekte kariyer yapan kuaförlerden Erkan Güzel "Kuaförlük dünyanın en güzel mesleği", Emrah Demirci "Teknik detaylarla kuaförlük" ve Toprak Şeker "Kuaförlüğün geleceği ve başarı" konulu konuşmalar yaptı.

Pivot Point Türkiye-Hairist 2018 yarışmasında birinci olan Pınar Yıldırım'ın topuz saç modeli yaptığı etkinlik "Çingene Kızı" temalı defileyle son buldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 07:01 Kaynak: AA

Onat Kutlar, Türkiye, Gaziantep, Kültür Sanat
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