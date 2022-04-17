GAZİANTEP'TE HATALI SÜRÜCÜLER, DRONLA TESPİT EDİLDİ - Son Dakika

GAZİANTEP'in İslahiye ve Nizip İlçelerinde, polis ekiplerince dron destekli trafik denetimi yapıldı. Hatalı sollama yapan ve kırmızı ışıkta geçtiği tespit edilen 13 sürücüye para cezası uygulandı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, İslahiye ve Nizip İlçelerinde trafiğin yoğun olduğu karayollarında havadan dron destekli trafik denetimi ve kontrol yaptı. Dron ile kural ihlali yaptığı belirlenen 13 sürücüye cezai işlem uygulanırken, vatandaşlara trafikte dikkatli olunması çağrısı yapıldı.