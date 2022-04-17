GAZİANTEP'TE HATALI SÜRÜCÜLER, DRONLA TESPİT EDİLDİ - Son Dakika
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GAZİANTEP'TE HATALI SÜRÜCÜLER, DRONLA TESPİT EDİLDİ

17.04.2022 15:13

GAZİANTEP'in İslahiye ve Nizip İlçelerinde, polis ekiplerince dron destekli trafik denetimi yapıldı.

GAZİANTEP'in İslahiye ve Nizip İlçelerinde, polis ekiplerince dron destekli trafik denetimi yapıldı. Hatalı sollama yapan ve kırmızı ışıkta geçtiği tespit edilen 13 sürücüye para cezası uygulandı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, İslahiye ve Nizip İlçelerinde trafiğin yoğun olduğu karayollarında havadan dron destekli trafik denetimi ve kontrol yaptı. Dron ile kural ihlali yaptığı belirlenen 13 sürücüye cezai işlem uygulanırken, vatandaşlara trafikte dikkatli olunması çağrısı yapıldı.

GAZİANTEP'TE HATALI SÜRÜCÜLER, DRONLA TESPİT EDİLDİ
GAZİANTEP'TE HATALI SÜRÜCÜLER, DRONLA TESPİT EDİLDİ
GAZİANTEP'TE HATALI SÜRÜCÜLER, DRONLA TESPİT EDİLDİ

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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme, Para Cezası, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GAZİANTEP'TE HATALI SÜRÜCÜLER, DRONLA TESPİT EDİLDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: GAZİANTEP'TE HATALI SÜRÜCÜLER, DRONLA TESPİT EDİLDİ - Son Dakika
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