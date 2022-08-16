Gaziantep'te yakalanan 10 hırsızlık zanlısından 2'si tutuklandı - Son Dakika
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Gaziantep'te yakalanan 10 hırsızlık zanlısından 2'si tutuklandı

16.08.2022 19:24
Gaziantep'te yakalanan 10 hırsızlık zanlısından 2'si tutuklandı

Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde mal varlığına karşı işlenen suçlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda 16 hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri iddiasıyla 10 şüpheli yakalandı.

Çalışmalarda, çeşitli çalıntı malzemeler de ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 zanlıdan 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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Gaziantep'te baz istasyonlarından hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 2 şüpheli tutuklandı Gaziantep'te baz istasyonlarından hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 2 şüpheli tutuklandı
Kaynak: AA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Şahinbey, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te yakalanan 10 hırsızlık zanlısından 2'si tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te yakalanan 10 hırsızlık zanlısından 2'si tutuklandı - Son Dakika
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