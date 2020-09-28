Gaziantep'te huzur operasyonu: 122 kişiye işlem - Son Dakika

Gaziantep'te şehir genelinde yaptıkları operasyonlarla 46 şüpheli şahsa uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden, 14 şahsa hırsızlık suçundan ve 62 aranan şahıs yakalanarak toplamda 122 kişiye işlem yapıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde huzur operasyonları kapsamında yaptıkları çalışmalarla 122 kişiye işlem yaptı. Ekipler, 46 şüpheli şahsa uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden, 14 şahsa hırsızlık suçundan ve 62 aranan şahıs yakalanarak toplamda 122 kişiye işlem yapıldı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ekipler ayrıca yaptıkları operasyonlarla, 171 gram uyuşturucu madde, 345 adet uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para, 700 paket gümrük kaçağı sigara, 7 adet ruhsatsız tabanca 18 adet fişek, 1 adet tabanca gövdesi, 8 adet ruhsatsız tüfek 11 adet kartuş, 6 adet kesici alet, 1 adet çalıntı motosiklet, 1 adet çalıntı cep telefonu, 18 adet çalıntı giyim malzemesi, 700 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

(İHA)