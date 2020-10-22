Gaziantep'te iki trafik kazasında 7 kişi yaralandı - Son Dakika

Kazada sürücüler Mahsur ve Kömürcü ile Ali Azar hafif yaralandı.

Kuş ve Dağ'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazada sürücüler Kuş ve Dağ ile araçlardaki Edanur Taş (12) ve Muhammet Ali Topal (25) yaralandı.

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