Gaziantep'te İstihdamın ve Yenilenebilir Enerji Kullanımı Projesi tanıtılacak

REMI- Türkiye'de İstihdamın ve Yenilenebilir Enerji Kullanımının Güçlendirilmesi Projesi açılış ve bilgilendirme toplantısı, 24 Ekim Perşembe günü saat 09.30'da Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi'nde (GSOMEM) düzenlenecek.



Sonsuz enerji kaynağı olan güneşten yararlanarak, modern dünyanın en büyük ihtiyaçlarından biri olan elektrik enerjisi üretiminin, Gaziantep ve çevre illerde yaygınlaştırılması amacıyla, Gaziantep Sanayi Odası tarafından "Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi" ile ilgili eğitim ve farkındalık projesi yürütülüyor. Alman Kalkınma Bakanlığı (BMZ) tarafından finanse edilen ve Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) ile ortaklaşa yürütülen "REMI-Türkiye'de İstihdamın ve Yenilenebilir Enerji Kullanımının Güçlendirilmesi Projesi" ile GSO-MEM'de, geçici koruma altındaki mültecilerin de katılımıyla 18 ay boyunca yaklaşık 240 kursiyere uygulamalı kurslar düzenlenecek. Projenin tüm paydaşları olan; kamu, üniversite, meslek odaları, imalatçı, distribütör, servis sağlayıcı, çalışanlar ve diğer kesimlerin katılımı ile yapılacak toplantıda proje hakkında bilgiler verilecek. Almanya Kalkınma Bakanlığı yetkilileri ve Almanya- Ankara Büyük Elçisi'nin katılımı ile yapılacak olan etkinlikte sektörde yer alan firmalara ve kurumlara ücretsiz stant açma, ürünlerini ve hizmetlerini tanıtma imkanı da sunulacak.



Projeyle, Gaziantep ve bölge illerde yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılması için iş gücü ve yeni girişim sağlaması amaçlanıyor. - GAZİANTEP