Bu kapsamda ekiplerin durduğu bir aracın tekerleklerine gizlenmiş gümrük kaçağı 3 bin 980 paket sigara ile 4 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri kaçakçılığın engellemesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: AA

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te kaçak 3 bin 9820 paket sigara ve 4 kilogram nargile tütünü ele geçirildi - Son Dakika

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