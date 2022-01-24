Gaziantep'te kar nedeniyle 175 köyün yolu kapandı - Son Dakika

Kar yağışının etkili olduğu Gaziantep'te 175 köyün yolu kapandı.
Aralıklarla 18 Ocak Salı gününden itibaren etkisini sürdüren kar nedeniyle, kent adeta beyaz örtüyle kaplandı.
Şehir merkezinde karla mücadele çalışmaları devam ederken, bazı yollarda da ulaşım güçlükle sağlanıyor.
175 köyün yolunun kardan kapandığı kentte, şehirler arası otoyol ve kara yollarının açık kalması için ekipler yoğun mesai harcıyor.
Kaynak: AA
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