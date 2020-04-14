Gaziantep'te karantinada bulunan 520 kişi memleketlerine uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Genel Gaziantep'te karantinada bulunan 520 kişi memleketlerine uğurlandı - Son Dakika

Gaziantep'te karantinada bulunan 520 kişi memleketlerine uğurlandı

6 saat önce

Gaziantep'te karantinada bulunan 520 kişi memleketlerine uğurlandı 520 kişi karantina sürecini tamamladı Korona virüs salgınının ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Gaziantep'te getirilerek yurda yerleştirilen 520 kişi, 14 günlük karantina sürecini tamamlayarak otobüslerle...

Gaziantep'te karantinada bulunan 520 kişi memleketlerine uğurlandı

520 kişi karantina sürecini tamamladı

GAZİANTEP - Korona virüs salgınının ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Gaziantep'te getirilerek yurda yerleştirilen 520 kişi, 14 günlük karantina sürecini tamamlayarak otobüslerle evlerine gönderildi. Yurtta kalan 164 kişinin ise önümüzdeki günlerde evlerine gönderileceği açıklandı.

Yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgının yaygınlık göstermesinin ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden getirilerek Gaziantep Üniversitesi kampüsü içerisindeki Ümmü Gülsüm Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen 520 kişi 14 günlük karantina sürecini tamamladı. Karantina sürecini tamamlayan 520 kişi, yetkililer tarafından hazır bekletilen 20'yi aşkın otobüsle memleketlerine gönderildi. Karantinadan çıkan vatandaşların bindiği otobüslerin İzmir, Konya, Antalya, Ankara, Diyarbakır, Adana gibi pek çok şehre gittiği öğrenildi.

"520 misafirimizi evlerine uğurluyoruz"

Karantina süreci boyunca vatandaşları iyi bir şekilde misafir ettiklerini söyleyen Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, "Kıbrıs'tan gelen 520 misafirimizi bugün memleketlerine, evlerine uğurluyoruz. Bunların arasında öğrenciler, iş adamları, orada çalışan vatandaşlarımız var. Burada yaklaşık 14 gün boyunca kendilerine ev sahipliği yaptık. Burada günde 3 öğün yemeklerini verdik. Zaten daha yurdumuza girmeden önce de bütün kişisel malzemeleri de odalarına bırakılmıştı. Burada yemek dahil her türlü ihtiyacını karşıladık. Bu arada ufak tefek rahatsızlık yaşayanlar da oldu ve onları da hastaneye gönderip tekrar yolumuza getirdik. Yani açıkçası bu süreçte spor yapabilmeleri için kadınların pilates toplarına kadar odalarına bıraktık" dedi.

14 gün boyunca yurtta karantinada kalan Yusuf Aksakallı isimli öğrenci, "Yeme içme olsun, herhangi bir ihtiyacımız olsun her şeyi karşıladılar. Her sıkıntıda koşa koşa yardımcı oldular. Günde 3 öğün hatta 4 öğün yemek verdiler bize" derken Adanalı öğrenci Berika Berksu Dilci, "Kıbrıs'ta öğrenciyim. Karantina süresi bitti ve memleketim Adana'ya dönüyorum. 14 gün güzel geçti. Hiç bir sıkıntı olmadı, her şeyimizi karşıladılar. Hatta siparişlerimiz olduğunda siparişlerimize bile yetiştiler. Hiçbir sıkıntı yaşamadık ama biraz psikolojik açıdan zorluydu" ifadelerini kullandı.

"Pilates topu bile verdiler"

Bir diğer öğrenci ise spor yapabilmeleri için pilates topu bile verildiğini vurgulayarak, "Benim için rahat geçti. Her şeyimizi karşıladılar, hatta hiçbir sıkıntımız olmadı. Özellikle vurgulamak istiyorum spor yapmak için pilates topu bile verdiler. Yani her imkanı sağladılar bize" şeklinde konuştu.

"Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz"

Kıbrıs'ta çalıştığını ve salgın çıktıktan sonra devlet yetkililerinin kendilerini oradan alıp Gaziantep'te yurda yerleştirdiğini vurgulayan bir vatandaş ise, "14 günümüz burada çok iyi geçti. Büyüklerimize, devlet büyüklerimize çok teşekkür ediyoruz. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Buradaki yetkililer de aynı şekilde bir sıkıntı yaşatmadı bize. Hatta günde 3 sefer gelip ateşimiz ölçüldü, bize iyi bakıldı" ifadelerine yer verdi.

Başka bir öğrenci ise kendilerine yardım yardımcı olan tüm personele teşekkür ederek kendilerine 14 günlük süre boyunca çok iyi bakıldığını vurguladı.

Öte yandan aynı yurtta kalan 164 kişinin de önümüzdeki günlerde memleketlerine gönderileceği açıklandı.

Gaziantep'te karantinada bulunan 520 kişi memleketlerine uğurlandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Karantina, Gaziantep, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 12:41 Kaynak: İHA

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ŞU AN BURADASINIZ: Gaziantep'te karantinada bulunan 520 kişi memleketlerine uğurlandı - Son Dakika
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