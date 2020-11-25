Gaziantep'te trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

Gaziantep'te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi ise yaralandı.

Akşam yemeğine ailesinin evine gelen Ebru Kılıç'ı gece saatlerinde evine bırakmak için yola çıkan anne Nazlı Kılıç ile baba İsmail Kılıç, kızlarının evine 200 metre kala trafik kazası geçirdi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen taksi, kavşaktan dönmek isteyen İsmail Kılıç yönetimindeki plakası öğrenilemeyen Fiat marka otomobile çarptı. Kazada taksi sürücüsü ve otomobildeki sürücü İsmail Kılıç ile eşi Nazlı Kılıç ve 2 çocuğu yaralandı.

Bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobildeki yaralılar, ambulanslarla hastanelere götürüldü. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan yaralılardan Nazlı Kılıç, tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

2 çocuk annesi Nazlı Kılıç'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna getirildi. Annesinin öldüğü kazada yaralanan Ebru Kılıç'ın ise hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. - GAZİANTEP